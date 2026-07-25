Ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Chiều 25/7, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm cùng đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Quân khu 9, Tỉnh ủy An Giang…

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ chính trị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Chính phủ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Chính Phủ, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đồng chí Đỗ Thanh Bình là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau của Trung ương và địa phương. Trong đó có thời gian từ tháng 1/2025 đến tháng 9/2025 làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ và từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026 là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác quản lý nhà nước; quyết liệt, đổi mới trong công việc, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chúc mừng đồng chí Đỗ Thanh Bình nhận trọng trách Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 – 2030 và tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực và bản lĩnh của mình, đồng chí Đỗ Thanh Bình sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn thành phố tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành cùng đồng chí Đỗ Thanh Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025– 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình, sinh ngày 15/3/1967, quê tỉnh Cà Mau. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, khóa XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, khóa XVI.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2025, đồng chí Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi thành phố Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, đồng chí Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới). Tháng 9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ. Tháng 10/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Đỗ Thanh Bình.

Từ tháng 1/2026- 7/2026, đồng chí Đỗ Thanh Bình là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Đại biểu Quốc hội khóa XVI; Tháng 7/2026 là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.