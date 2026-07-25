Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Sáng 25/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự và có phát biểu chỉ đạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Lê Quang Tùng.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm công bố Quyết định số 249-QĐNS/TW, ngày 18/7/2026 của Bộ Chính trị quyết định đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, các ngành trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành cùng đồng chí Lê Quang Tùng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

“Đồng chí Lê Quang Tùng trên cương vị mới phải bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với nỗ lực, quyết tâm cao nhất, bắt tay ngay vào công việc, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu, dám dấn thân vào những việc mới, việc khó, chưa có tiền lệ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc giao yêu cầu.

Đồng thời Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng giao 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và những năm tiếp theo cho tân Bí thư tỉnh uỷ và Đảng bộ An Giang. Trong đó yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân giao nguồn lực (con người, tài chính, quy trình, dữ liệu), kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; khắc phục dứt điểm tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, thiết kế, tinh chỉnh khung vị trí việc làm theo định hướng mới của Trung ương; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp, cơ sở y tế, giáo dục, doanh nghiệp nhà nước.

Nhấn mạnh việc đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, nhất là khâu đánh giá cán bộ; đánh giá cán bộ phải thực chất, lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo năng lực. Thực hiện điều chuyển cán bộ chuyên môn giữa các xã, từ cấp tỉnh về cấp xã; rà soát, đánh giá toàn diện chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị của địa phương, kịp thời thay thế những cán bộ năng lực hạn chế, thiếu tinh thần trách nhiệm, chậm thích ứng hoặc không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới.

Cùng với đó là củng cố tổ chức cơ sở Đảng, chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tính chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò bám cơ sở, làm tốt công tác dân vận, nhất là đối với 35 xã vùng dân tộc, miền núi. Đồng thời đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, giao trọng trách cho đồng chí.

Tân Bí thư Tỉnh uỷ An Giang cho biết sẽ cùng với các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm đổi mới tư duy, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại. Các nhiệm vụ, các chủ trương sẽ tập trung vào cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch, đề ra các kế hoạch cụ thể và thời gian cụ thể trên tinh thần 6 rõ.

“Tôi cùng với các đồng chí đứng đầu các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo những việc lớn, những vấn đề còn vướng mắc vượt quá thẩm quyền sẽ kịp thời báo cáo trao đổi đề xuất các phương án xử lý, đặc biệt là tăng cường thanh tra, kiểm tra đôn đốc và chịu trách nhiệm đến cùng để thực hiện các côgn việc được giao, đồng thời có cơ chế khuyến khích những cán bộ dám nghĩ, dám làm; kiên quyết phòng chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực và mọi điều kiện né tránh đùn đẩy trách nhiệm. Cùng với đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, chung sức đồng lòng góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương”, ông Lê Quang Tùng cam kết.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng phát biểu nhận nhiệm vụ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng sinh ngày 30/10/1971, quê quán xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; trình độ cao cấp lý luận chính trị; Tiến sĩ Quản lý kinh tế; kỹ sư cơ khí giao thông; cử nhân tiếng Anh.

Ông Lê Quang Tùng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, XIV. Trước khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Lê Quang Tùng lần lượt giữ các chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV; Bí thư Thành ủy Cần Thơ.