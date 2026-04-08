Ông Đỗ Thanh Bình được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ
VOV.VN - Ngày 8/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.
Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày: 15/3/1967; Quê quán: Tỉnh Cà Mau; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Đại học chuyên ngành Kinh tế Chính trị; Đại học chuyên ngành Chính trị.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- 9/1983 - 4/1992: Công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cán bộ Ban Tuyên huấn - Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tinh Kiên Giang.
- 5/1992 - 9/1994: Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
- 10/1994 - 12/2001: Huyện ủy viên, Bí thư huyện Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
- 1/2002 - 10/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
- 11/2005 - 9/2010: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
- 10/2010 - 10/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
- 11/2012 - 9/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.
- 10/2015 - 6/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.
- 7/2018 - 6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.
- 7/2020 - 9/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.
- 10/2020 - 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang.
- 11/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang.
- 2/2021 - 1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Đảng ủy viên Quân khu 9, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang.
- 1/2025 - 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Đảng ủy viên Quân khu 9, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ.
- 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.
- 25/10/2025: Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.
- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.
- 8/4/2026: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.