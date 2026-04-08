Ông Đỗ Thanh Bình được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Đỗ Thanh Bình sinh ngày: 15/3/1967; Quê quán: Tỉnh Cà Mau; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Đại học chuyên ngành Kinh tế Chính trị; Đại học chuyên ngành Chính trị.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 9/1983 - 4/1992: Công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận, cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cán bộ Ban Tuyên huấn - Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tinh Kiên Giang.

- 5/1992 - 9/1994: Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- 10/1994 - 12/2001: Huyện ủy viên, Bí thư huyện Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- 1/2002 - 10/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- 11/2005 - 9/2010: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- 10/2010 - 10/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

- 11/2012 - 9/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.

- 10/2015 - 6/2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang.

- 7/2018 - 6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

- 7/2020 - 9/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

- 10/2020 - 11/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

- 11/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang.

- 2/2021 - 1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Đảng ủy viên Quân khu 9, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Kiên Giang; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang.

- 1/2025 - 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Đảng ủy viên Quân khu 9, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Cần Thơ.

- 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.

- 25/10/2025: Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 8/4/2026: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026-2031.