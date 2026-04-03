Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng làm Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa

Thứ Sáu, 20:06, 03/04/2026
VOV.VN - Ngày 3/4, tại Thanh Hóa, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 3/4, tại Thanh Hóa, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong; Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Hồ Đức Anh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ, giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Hồ Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Hồ Đức Anh ghi nhận, biểu dương quá trình công tác của ông Nguyễn Tiến Dũng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu trên cương vị mới, tân Viện trưởng cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, lối sống.

Lãnh đạo VKSND tối cao cũng đề nghị tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò người đứng đầu, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, tân Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tiến Dũng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của VKSND tối cao và lãnh đạo địa phương; khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần cầu thị, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hồng Phong được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Ngày 27/3, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu tán thành. Kỳ họp cũng kiện toàn các chức danh chủ chốt, bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lê Hải - CTV Minh Châu/VOV.VN
Tag: bổ nhiệm cán bộ VKSND Thanh Hóa Nguyễn Tiến Dũng nhân sự ngành kiểm sát tin chính trị Thanh Hóa cán bộ lãnh đạo bổ nhiệm viện trưởng
Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ
VOV.VN - Chiều 3/4, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm và luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt của địa phương.

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn
VOV.VN - Hôm nay 20/3, Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Bí thư Đảng ủy xã được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh
VOV.VN - Sáng 20/3, UBND tỉnh Tây Ninh công bố, trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo chủ chốt.

