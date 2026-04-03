Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng làm Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa

Ngày 3/4, tại Thanh Hóa, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong; Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Hồ Đức Anh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao công bố quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ, giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Hồ Đức Anh ghi nhận, biểu dương quá trình công tác của ông Nguyễn Tiến Dũng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu trên cương vị mới, tân Viện trưởng cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, lối sống.

Lãnh đạo VKSND tối cao cũng đề nghị tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò người đứng đầu, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tiến Dũng trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của VKSND tối cao và lãnh đạo địa phương; khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần cầu thị, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.