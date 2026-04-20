Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Sáng nay (20/4), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hải Phòng khoá XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt HĐND, UBND thành phố và thông qua các nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HDND thành phố Hải Phòng khoá XVI tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khoá XVII nhiệm kỳ 2026-2031. Các Phó Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khoá XVII, gồm các ông Đào Trọng Đức, Bùi Đức Quang, Nguyễn Khắc Toản.

Các đại biểu bỏ phiếu kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt HĐND, UBND thành phố Hải Phòng

HĐND TP Hải Phòng cũng bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu các ông Lê Anh Quân, Vũ Tiến Phụng, Lê Trung Kiên, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân, Hoàng Minh Cường giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khoá XVII.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng khẳng định, thành phố Hải Phòng hôm nay mang trong mình một tầm vóc mới, là địa phương duy nhất 11 năm liên tiếp duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số; quy mô kinh tế đứng thứ ba cả nước.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã định hướng xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, hạnh phúc và đáng sống tầm cỡ khu vực; đi đầu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa.

Thời gian tới, UBND TP Hải Phòng sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; phấn đấu tăng trưởng kinh tế 13 - 14%/năm, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đồng thời, triển khai hiệu quả công tác quy hoạch; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhất là trên địa bàn biển, đảo.

"Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tôi xin cam kết sẽ không ngừng rèn luyện, nỗ lực, tận tâm, tận lực; cùng tập thể lãnh đạo thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; luôn lắng nghe, cầu thị, hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân", ông Đỗ Thành Trung nói.

Tân Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung

HĐND TP Hải Phòng cũng xem xét thông qua 17 nghị quyết, nhằm kịp thời giải quyết các nhiệm vụ chung về phát triển kinh tế - xã hội. Các nghị quyết tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Phân bổ nguồn lực đầu tư công, phát triển hạ tầng và quản lý đất đai; cơ chế, chính sách về tài chính; các chính sách an sinh xã hội, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng khẳng định, nhiệm kỳ 2026-2031, HĐND thành phố Hải Phòng sẽ đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động.

Thường trực HĐND thành phố Hải Phòng xác định trọng tâm là phát huy tinh thần đoàn kết dân chủ, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, phát huy những kinh nghiệm đã được đúc kết nhưng cũng nghiêm túc nhận diện, đánh giá những tồn tại, hạn chế để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

"Cốt lõi của sự đổi mới xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, đảm bảo mỗi quyết sách ban hành không chỉ đúng mà phải kịp thời, không chỉ đảm bảo tính hợp pháp mà còn phải phù hợp với thực tiễn", theo ông Lê Văn Hiệu.