Ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Hồ Quốc Dũng sinh ngày 15/8/1966; Quê quán: Tỉnh Gia Lai; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1990 - 8/1996: Chuyên viên Sở Tư pháp, Chi ủy viên, Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.

- 9/1996 - 8/1999: Chuyên viên Nội chính Văn phòng UBND tỉnh Bình Định.

- 9/1999 - 5/2002: Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định.

- 6/2002 - 5/2004: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định.

- 6/2004 - 8/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát.

- 9/2005 - 10/2005: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.

- 11/2005 - 8/2007: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.

- 9/2007 - 8/2008: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.

- 9/2008 - 5/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.

- 6/2009 - 12/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

- 1/2011 - 11/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định.

- 11/2014 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

- 30/10/2020 - 12/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

- 5/12/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

- 30/1/2021 - 6/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

- 1/7/2025 - 10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

- 25/10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.