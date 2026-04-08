Ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ Tư, 12:53, 08/04/2026
VOV.VN - Ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hồ Quốc Dũng sinh ngày 15/8/1966; Quê quán: Tỉnh Gia Lai; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1990 - 8/1996: Chuyên viên Sở Tư pháp, Chi ủy viên, Bí thư Chi đoàn Sở Tư pháp tỉnh Bình Định.

- 9/1996 - 8/1999: Chuyên viên Nội chính Văn phòng UBND tỉnh Bình Định.

- 9/1999 - 5/2002: Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định.

- 6/2002 - 5/2004: Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định.

- 6/2004 - 8/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát.

- 9/2005 - 10/2005: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.

- 11/2005 - 8/2007: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định.

- 9/2007 - 8/2008: Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.

9/2008 - 5/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định.

- 6/2009 - 12/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

- 1/2011 - 11/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định.

- 11/2014 - 10/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

- 30/10/2020 - 12/2020: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

- 5/12/2020 - 1/2021: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

- 30/1/2021 - 6/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

1/7/2025 - 10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

- 25/10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

PV/VOV.VN
Nhân sự cho bầu cử được chuẩn bị từ sớm, từ xa

Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh An Giang đều tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Tây Ninh kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới

