Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Ông Hoàng Thanh Tùng sinh ngày 25/12/1966; Quê quán: Tỉnh Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1990 - 11/2003: Chuyên viên Vụ Pháp luật hình sự hành chính, Bộ Tư pháp; Thư ký Thứ trưởng Bộ Tư pháp (từ 6/1998), sau đó Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 8/2002).

- 2/2003 - 8/2007: Chuyên viên chính, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp kiêm Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

- 9/2007 - 6/2011: Phó Vụ trưởng, sau đó Hàm Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội (từ 1/2011) kiêm Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội.

- 7/2011 - 6/2016: Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020 (từ 8/2015); Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật (từ 9/2013); Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 7/2016 - 11/2019: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV (đến 11/2019); Phó Tổng Thư ký Quốc hội (từ 10/2016); Chuyên viên cao cấp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020 (đến 8/2020); Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật (đến 9/2017); Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Bungari; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- 11/2019 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (1/2021); Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV (từ 11/2019); Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Bungari; Phó Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử Quốc gia (9/2020).

- 6/2021: Trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

- 7/2021 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội (đến 2/2025), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (đến 2/2025); Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia (từ 3/2022).

- 18/2/2025 - 1/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030 (từ 6/2025), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia.

- 22/1/2026 - 4/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội: Khóa: XV, XVI (từ 3/2026); Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia.

- 4/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XVI; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia.

- 8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031.