Ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Thứ Hai, 14:00, 06/04/2026
VOV.VN - Ngày 8/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Tùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Thanh Tùng sinh ngày 25/12/1966; Quê quán: Tỉnh Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 12/1990 - 11/2003: Chuyên viên Vụ Pháp luật hình sự hành chính, Bộ Tư pháp; Thư ký Thứ trưởng Bộ Tư pháp (từ 6/1998), sau đó Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp (từ 8/2002).

2/2003 - 8/2007: Chuyên viên chính, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp kiêm Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

9/2007 - 6/2011: Phó Vụ trưởng, sau đó Hàm Vụ trưởng Vụ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội (từ 1/2011) kiêm Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội.

- 7/2011 - 6/2016: Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020 (từ 8/2015); Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật (từ 9/2013); Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- 7/2016 - 11/2019: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV (đến 11/2019); Phó Tổng Thư ký Quốc hội (từ 10/2016); Chuyên viên cao cấp; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020 (đến 8/2020); Bí thư Chi bộ Vụ Pháp luật (đến 9/2017); Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Bungari; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

11/2019 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (1/2021); Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV (từ 11/2019); Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Bungari; Phó Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền của Hội đồng bầu cử Quốc gia (9/2020).

6/2021: Trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

7/2021 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội (đến 2/2025), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (đến 2/2025); Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia (từ 3/2022).

18/2/2025 - 1/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030 (từ 6/2025), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia.

22/1/2026 - 4/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Đại biểu Quốc hội: Khóa: XV, XVI (từ 3/2026); Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia.

- 4/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XVI; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Australia.

- 8/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031.

PV/VOV.VN
Quốc hội khóa XVI: Kỳ vọng đột phá thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển
VOV.VN - Sáng nay (6/4), bên hành lang phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, các đại biểu bày tỏ kỳ vọng lớn về một nhiệm kỳ đổi mới, coi thể chế là động lực then chốt cho sự phát triển.

Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

VOV.VN - Sáng 6/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với 491/491 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết, tán thành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định và phát biểu nhậm chức.

