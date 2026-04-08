Ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương

Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 24/10/1973; Quê quán: Tỉnh Hưng Yên; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Hóa học; Đại học chuyên ngành hóa Hữu cơ-Hóa dầu.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ 2000 - 2001: Kỹ sư Công nghệ, phòng Công nghệ và Môi trường, Công ty Liên doanh NMLD Việt Nga (sau đó là Ban QLDA NMLD Dung Quất).

2001 - 2005: Kỹ sư Công nghệ, Khối Kỹ thuật, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC).

2005 - 2006: Chuyên viên, Ban Chế biến Dầu khí, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

2006 - 2007: Chuyên viên, Vụ Dầu khí (nay là Vụ Công nghiệp), Văn phòng Chính phủ.

2007 - 7/2009: Phó Trưởng ban Ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

7/2009 - 12/2009: Phó Tổng giám đốc, Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn.

12/2009 - 9/2013: Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban QLDA Cụm Khí điện đạm Cà Mau; Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (từ 3/2011).

9/2013 - 6/2014: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

6/2014 - 1/2015: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Hóa dầu Long Sơn

1/2015 - 6/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (từ 8/2015), Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí (DMC) (6/2017 - 3/2018).

6/2019 - 10/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (từ 1/7/2019)

10/2019 - 12/2023: Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (từ 9/10/2019); Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (từ 6/2020); Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 30/10/2020), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (từ 22/4/2022); Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 6/2021), Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội .

1/2024 - 10/2024: Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

10/2024 - 4/2025: Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ 24/1/2025); Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XV (đến 2/2025), Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV (từ 18/2/2025 ).

4/2025 - 12/2025: Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

3/8/2025: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

12/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương (theo Quyết định số 2768/QĐ-TTg); Thành viên Ban Chỉ đạo của Chính phủ về quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô (theo Quyết định số 2816/QĐ-TTg); Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

30/1/2026: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (theo Quyết định số 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

8/4/2026: Quốc hội bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2026-2031.