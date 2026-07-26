Ông Lê Trí Thanh được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư, quyết định ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng và các chức danh liên quan; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định đến ông Lê Trí Thanh

Theo quyết định, ông Lê Trí Thanh đồng thời được giới thiệu để HĐND thành phố Huế bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Ông Lê Trí Thanh sinh năm 1970, quê quán xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng (trước đây là xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Ông Thanh có trình độ Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Tài chính, Cử nhân Lý luận chính trị.

Ông Lê Trí Thanh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Lê Trí Thanh từng đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Ngày 15/7/2026, ông được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi được điều động đến công tác tại thành phố Huế.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa ông Nguyễn Khắc Toàn, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, ông Lê Trí Thanh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, đã kinh qua nhiều cương vị lãnh đạo trong lĩnh vực xây dựng Đảng và quản lý nhà nước tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Trí Thanh bày tỏ vinh dự khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách; đồng thời cảm ơn Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và Thành ủy Huế đã tin tưởng, tín nhiệm.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Huế khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người cán bộ, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng ông Lê Trí Thanh.

Ông Lê Trí Thanh cam kết cùng tập thể lãnh đạo thành phố Huế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế nhiệm kỳ 2025-2030.