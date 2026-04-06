Ông Nguyễn Đắc Vinh đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Thứ Hai, 18:08, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 6/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Đắc Vinh tiếp tục giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI

Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh ngày: 25/11/1972; Quê quán: Tỉnh Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học, Đại học chuyên ngành Hóa học và Công nghệ thực phẩm.

Ong nguyen Dac vinh dac cu chu nhiem Uy ban van hoa va xa hoi cua quoc hoi hinh anh 1
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và xã hội Nguyễn Đắc Vinh

Tóm tắt quá trình công tác:

9/1986 - 1/2001: Học tập, nghiên cứu tại trường Trung học Phổ thông Yên Hòa, Từ Liêm, thành phố Hà Nội (9/1986 - 9/1989); Lưu học sinh tiếng Slovakia tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (9/1989 - 6/1990); Học ngoại ngữ tại trường Tiếng Kosice, Slovakia (9/1990 - 6/1991); Sinh viên trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Bratislava, Slovakia (9/1991 - 6/1996); Nghiên cứu sinh tại trường Đại học Tổng hợp kỹ thuật Bratislava, Slovakia (9/1996 - 10/2000).

2/2001 - 8/2008: Công tác tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, trải qua các vị trí: Giảng viên, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Hóa học (12/2003 - 8/2008), Phó Chủ nhiệm Khoa Hóa học (12/2007 - 8/2008); được phong hàm Phó Giáo sư (từ 12/2007); Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn khoa Hóa học (2002 - 3/2004), Bí thư Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên (3/2004 - 5/2007), Bí thư Đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội (5/2007 - 8/2008), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (từ 12/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Khoa học Tự nhiên (7/2005 - 5/2007), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (5/2008 - 8/2008).

8/2008 - 3/2016: Công tác tại Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trải qua các vị trí: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI (từ 1/2011); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (từ 1/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 5/2011); Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kiêm Trưởng Ban Thanh niên Trường học (8/2008 - 5/2011); Bí thư Trung ương Đoàn phụ trách phía Nam (từ 5/2011); Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, X (từ 10/2011); Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ 10/2011); Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (2/2009 - 12/2013); Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (6/2009 - 2/2013); Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (10/2009 - 5/2010), Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (6/2014 - 12/2014); Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXI, XXII (từ 11/2011); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XI, XII; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ 9/2014); Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ của Quốc hội khóa XIII (3/2015 - 2016).

4/2016 - 12/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An (4/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016), Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An (từ 7/2016); Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 4 (từ 9/2017).

12/2019 - 4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, khóa XIII (từ 1/2021), Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (từ 12/2019); Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng (từ 9/2020); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (từ 10/2020).

4/2021 - 7/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV, Tổ trưởng Tổ đảng ở Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (4/2021 - 7/2021); Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

7/2021 - 2/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV, Tổ trưởng Tổ Đảng ở Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục (từ 7/2021); Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào (từ 10/2023).

1/2025: Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm 2020-2025 (theo Quyết định số 1893-QĐNS/TW của Bộ Chính trị).

2/2025: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

11/5/2025: Tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tin liên quan

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng làm Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa
Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng làm Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Ngày 3/4, tại Thanh Hóa, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng làm Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng làm Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa

VOV.VN - Ngày 3/4, tại Thanh Hóa, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa.

Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ
Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

VOV.VN - Chiều 3/4, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm và luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt của địa phương.

Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

Cà Mau điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

VOV.VN - Chiều 3/4, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, bổ nhiệm và luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt của địa phương.

“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”
“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”

VOV.VN - Tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội khóa XVI bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương.

“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”

“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”

VOV.VN - Tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội khóa XVI bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương.

