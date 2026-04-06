中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội

Thứ Hai, 18:31, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 6/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh ngày: 20/9/1972; Quê quán: Tỉnh Phú Thọ; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống, Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông

Tóm tắt quá trình công tác:

12/1993 - 11/1997: Được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận, phân bổ về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phú và được phân công về công tác tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, Vĩnh Phú.

12/1997 - 8/1998: Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

9/1998 - 6/2000: Học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

7/2000 - 1/2002: Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

2/2002 - 10/2002: Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

10/2002 - 4/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn (từ 15/12/2002); Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn (từ 11/2003).

5/2005 - 2/2009: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ (từ 5/2005); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2005-2010 (từ 12/2005), Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Chi bộ, Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI.

3/2009 - 8/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2005-2010, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

9/2010 - 6/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII (từ 6/2011).

7/2013 - 10/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ.

11/2013 - 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ.

10/2015 - 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020.

1/2016 - 3/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020.

3/2016 - 9/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020.

9/2019 - 9/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020.

9/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025.

2/2021 - 6/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (7/2021 - 2/2025).

20/6/2024 - 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

2/2025 - 10/2025: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV (đến 10/2025); Đại biểu Quốc hội khóa XV.

25/10/2025: Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

28/10/2025: Được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Công tác đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030; phân công, bổ nhiệm đồng chí kiêm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

PV/VOV.VN
Tag: Quốc hội Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông Kỳ họp thứ nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chùm ảnh: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức
VOV.VN - Dưới cờ đỏ sao vàng, trước Quốc hội và Nhân dân, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, Hiến pháp; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức
VOV.VN - Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định và phát biểu nhậm chức.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn
VOV.VN - Sáng 6/4, Quốc hội khóa XVI khai mạc Kỳ họp thứ nhất. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu nhậm chức: Nói đi đôi với làm, quyết liệt hành động
VOV.VN - Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội