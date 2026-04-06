Ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh ngày: 20/9/1972; Quê quán: Tỉnh Phú Thọ; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống, Đại học chuyên ngành Luật, Đại học chuyên ngành Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông

Tóm tắt quá trình công tác:

12/1993 - 11/1997: Được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp nhận, phân bổ về Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phú và được phân công về công tác tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, Vĩnh Phú.

12/1997 - 8/1998: Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

9/1998 - 6/2000: Học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

7/2000 - 1/2002: Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ.

2/2002 - 10/2002: Phó Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

10/2002 - 4/2005: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn (từ 15/12/2002); Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn (từ 11/2003).

5/2005 - 2/2009: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ (từ 5/2005); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI, nhiệm kỳ 2005-2010 (từ 12/2005), Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Bí thư Chi bộ, Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVI.

3/2009 - 8/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XVI, nhiệm kỳ 2005-2010, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

9/2010 - 6/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Huyện ủy Yên Lập, Đại biểu HĐND tỉnh, Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVII (từ 6/2011).

7/2013 - 10/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ.

11/2013 - 9/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ.

10/2015 - 12/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020.

1/2016 - 3/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, nhiệm kỳ 2015-2020.

3/2016 - 9/2019: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020.

9/2019 - 9/2020: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2015-2020.

9/2020 - 1/2021: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2020-2025.

2/2021 - 6/2024: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội (7/2021 - 2/2025).

20/6/2024 - 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

2/2025 - 10/2025: Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV (đến 10/2025); Đại biểu Quốc hội khóa XV.

25/10/2025: Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

28/10/2025: Được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Công tác đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030; phân công, bổ nhiệm đồng chí kiêm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.