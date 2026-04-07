Ông Nguyễn Huy Tiến được bầu làm Viện trưởng Viện KSND Tối cao

Thứ Ba, 15:45, 07/04/2026
VOV.VN - Quốc hội khóa XVI vừa bầu ông Nguyễn Huy Tiến giữ chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Theo đó, Quốc hội bầu ông Nguyễn Huy Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục giữ chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết về việc bầu giữ chức vụ đối với ông Nguyễn Huy Tiến được Quốc hội thông qua với 474/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt).

Ông Nguyễn Huy Tiến sinh năm 1968; Quê quán: Xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; Thạc sỹ Luật; Đại học chuyên ngành Luật; Cao đẳng kiểm sát

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến

Tóm tắt quá trình công tác

- 10/1988 - 10/1990: Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

- 11/1990 - 2/1993: Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- 3/1993 - 8/1995: Kiểm sát viên sơ cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

- 9/1995 - 2/2001: Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

- 3/2001 - 9/2005: Kiểm sát viên trung cấp, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 9/2005 - 9/2007: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 10/2007 - 2/2011: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 3/2011 - 5/2013: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đảng ủy viên, Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 6/2013 - 5/2015: Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình.

- 6/2015 - 4/2017: Kiểm sát viên cao cấp (chuyển xếp theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014), Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- 5/2017 - 4/9/2018: Kiểm sát viên cao cấp, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 5/9/2018 - 4/2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 5/2020 - 8/2024: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 26/8/2024: Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

- 2/2025: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2020-2025.

- 23/6/2025: Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 7/4/2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Viện trưởng Viện KSND Tối cao, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngọc Thành/VOV.VN
Chính phủ nhiệm kỳ mới có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ
Chính phủ nhiệm kỳ mới có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ

Chính phủ nhiệm kỳ mới có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI vừa quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ

VOV.VN - "Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đề ra”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.

