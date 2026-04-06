中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Nguyễn Khắc Định tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Thứ Hai, 18:12, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả, ông ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số ĐBQH).

Ông Nguyễn Khắc Định sinh ngày 3/1/1964; quê quán: xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; Thạc sĩ Luật Kinh tế; Đại học chuyên ngành Luật Quốc tế.

Ong nguyen khac Dinh tiep tuc duoc bau giu chuc pho chu tich quoc hoi hinh anh 1
Ông Nguyễn Khắc Định.

Tóm tắt quá trình công tác

3/1986 - 3/1988: Chiến sĩ, Hạ sĩ quan công tác tại Ban Tham mưu Trung tâm Huấn luyện chiến đấu (Trung đoàn 445) Quân khu I; Bí thư Chi đoàn Ban Tham mưu Trung đoàn.

5/1988 - 9/1993: Giáo viên Luật Kinh tế, khoa Pháp luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội; Chi ủy viên, Bí thư Chi bộ khoa Pháp luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội.

9/1993 - 12/1996: Chuyên viên nghiên cứu, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

12/1996 - 5/1998: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ; Bí thư Chi bộ.

6/1998 - 8/1999: Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

8/1999 - 4/2008: Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (từ 10/2002).

4/2008 - 11/2008: Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.

11/2008 - 7/2009: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, kiêm Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.

7/2009 - 9/2011: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (đến 7/2010).

9/2011 - 1/2016: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

1/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được giao điều hành Văn phòng Chính phủ (2/2016 - 3/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016).

7/2016 - 10/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

10/2019 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

10/2020 - 23/4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa.

1/4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021).

7/2021 - 1/2025: Đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga (từ 11/2021).

1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.

3/2/2025 - 11/2025: Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

6/2025: Ủy viên, kiêm Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

PV/VOV.VN
Tag: Quốc hội Nguyễn Khắc Định Phó chủ tịch Quốc hội Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức chức vụ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Ông Trần Thanh Mẫn đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn vừa được Quốc hội khóa XVI tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức vụ nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu nhậm chức: Nói đi đôi với làm, quyết liệt hành động

VOV.VN - Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, “thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động”, tập trung hoàn thiện, đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn

VOV.VN - Sáng 6/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với 491/491 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết, tán thành.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội