Ông Nguyễn Khắc Định tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết quả, ông ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số ĐBQH).

Ông Nguyễn Khắc Định sinh ngày 3/1/1964; quê quán: xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; Thạc sĩ Luật Kinh tế; Đại học chuyên ngành Luật Quốc tế.

Tóm tắt quá trình công tác

3/1986 - 3/1988: Chiến sĩ, Hạ sĩ quan công tác tại Ban Tham mưu Trung tâm Huấn luyện chiến đấu (Trung đoàn 445) Quân khu I; Bí thư Chi đoàn Ban Tham mưu Trung đoàn.

5/1988 - 9/1993: Giáo viên Luật Kinh tế, khoa Pháp luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội; Chi ủy viên, Bí thư Chi bộ khoa Pháp luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội.

9/1993 - 12/1996: Chuyên viên nghiên cứu, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

12/1996 - 5/1998: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ; Bí thư Chi bộ.

6/1998 - 8/1999: Quyền Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ.

8/1999 - 4/2008: Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (từ 10/2002).

4/2008 - 11/2008: Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.

11/2008 - 7/2009: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, kiêm Vụ trưởng Vụ Thư ký-Biên tập, Văn phòng Chính phủ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ.

7/2009 - 9/2011: Trợ lý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (đến 7/2010).

9/2011 - 1/2016: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

1/2016 - 7/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, được giao điều hành Văn phòng Chính phủ (2/2016 - 3/2016); Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016).

7/2016 - 10/2019: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

10/2019 - 10/2020: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

10/2020 - 23/4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa.

1/4/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia (4/2021 - 7/2021).

7/2021 - 1/2025: Đại biểu Quốc hội khóa XV; Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga (từ 11/2021).

1/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.

3/2/2025 - 11/2025: Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

6/2025: Ủy viên, kiêm Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng bầu cử quốc gia.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

6/4/2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.