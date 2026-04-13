Ông Nguyễn Mạnh Quyền được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026–2031 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu; đồng thời thực hiện quy trình bầu các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân các khu vực nhiệm kỳ 2026–2031.

Ngoài ra, HĐND tỉnh xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Kỳ họp HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026–2031

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII có ý nghĩa đặc biệt trong việc xác lập nền tảng vận hành cho cả nhiệm kỳ 2026–2031. Đây không chỉ là việc bầu các chức danh chủ chốt mà còn là lựa chọn những người sẽ gánh vác trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân, tổ chức triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Để kỳ họp đạt chất lượng, hiệu quả, ông đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan và thực hiện tốt quyền bầu cử tại kỳ họp, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp ông Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và xác nhận 85 đại biểu trúng cử đủ tư cách thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Trần Quốc Văn – Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII được bầu gồm: Lê Xuân Tiến, Đặng Thanh Giang, Trần Thị Tuyết Hương, Vũ Ngọc Trì.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng các đại biểu chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026–2031.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ mới gồm: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Phạm Văn Nghiêm, Lại Văn Hoàn, Nguyễn Hùng Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, sinh năm 1975, quê Hà Nội. Trước khi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.