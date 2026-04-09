Ông Trần Quốc Văn được giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã nhất trí giới thiệu ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026, đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng nhất trí giới thiệu để bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm 2026-2031 đối với 4 người tái cử gồm: ông Lê Xuân Tiến, ông Đặng Thanh Giang, bà Trần Thị Tuyến Hương, ông Vũ Ngọc Trì.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng nhất trí giới thiệu để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 5 người tái cử gồm các ông: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Nguyễn Hùng Nam, Phạm Văn Nghiêm, Lại Văn Hoàn.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, sinh ngày 24/4/1975; quê quán: xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; ngày vào Đảng: 3/2/2000; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý hành chính công, Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý hành chính công, Cử nhân Hành chính, Cử nhân tiếng Anh; lý luận chính trị: Cao cấp.