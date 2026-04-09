Ông Trần Quốc Văn được giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên

Thứ Năm, 19:22, 09/04/2026
VOV.VN - Chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị về việc bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh; giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã nhất trí giới thiệu ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026, đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Ong tran quoc van duoc gioi thieu dam nhiem chuc danh chu tich hDnd tinh hung yen hinh anh 1
Toàn cảnh hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030, để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng nhất trí giới thiệu để bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm 2026-2031 đối với 4 người tái cử gồm: ông Lê Xuân Tiến, ông Đặng Thanh Giang, bà Trần Thị Tuyến Hương, ông Vũ Ngọc Trì. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng nhất trí giới thiệu để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 5 người tái cử gồm các ông: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hòa, Nguyễn Hùng Nam, Phạm Văn Nghiêm, Lại Văn Hoàn.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, sinh ngày 24/4/1975; quê quán: xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; ngày vào Đảng: 3/2/2000; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý hành chính công, Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý hành chính công, Cử nhân Hành chính, Cử nhân tiếng Anh; lý luận chính trị: Cao cấp.

 

 

Nguyễn Hiền/VOV.VN
Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa được Quốc hội khóa XVI bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước, theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua.

Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

VOV.VN - Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Ông Trần Quốc Toản làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên
Ông Trần Quốc Toản làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2024 - 2029, các đại biểu đã hiệp thương và thống nhất cử ông Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

