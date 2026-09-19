Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Công Thương

Tân Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sinh năm 1975, quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân công tác tại Bộ Công Thương từ năm 2018, từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng WTO thuộc Vụ Chính sách thương mại đa biên; Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng; Thứ trưởng Bộ Công Thương...