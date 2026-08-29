Ông Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên tại Gia Lai

Hai đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại tỉnh Gia Lai là ông Phan Ngọc Bích, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 6 và bà Huỳnh Thị Cạnh, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 5, thuộc Đảng bộ phường Quy Nhơn.

Hai đảng viên đều tham gia cách mạng từ sớm, trải qua nhiều năm hoạt động, công tác và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương.

Tới thăm và trao tặng tại nhà riêng hai đảng viên, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận chặng đường phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cùng lòng trung thành, kiên định của người đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Ngọc Bích.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, quá trình hoạt động và cống hiến của các đảng viên lão thành là tài sản quý báu, để lại nhiều bài học sâu sắc cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Mỗi tấm Huy hiệu được trao không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình mà còn là niềm tự hào của tổ chức Đảng và địa phương.

Năm nay, đảng viên Phan Ngọc Bích tròn 100 tuổi, 80 năm tuổi Đảng.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chúc hai đảng viên lão thành mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là những tấm gương sáng về lòng trung thành, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến để các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo các đảng viên cao tuổi; thường xuyên thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện để các đồng chí sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp trong gia đình, cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng bà Huỳnh Thị Cạnh.

Nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, ông Phan Ngọc Bích xúc động bày tỏ: “Năm nay, đảng có quyết định rất lớn và sâu sắc là trao tặng Huy hiệu 80 năm cho đảng viên. Bản thân tôi và các đồng chí của tôi quyết tâm, cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong những năm tháng còn lại”.