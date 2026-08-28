Đắk Lắk trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố các quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 5 đảng viên, trong đó có 1 Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 3 Huy hiệu 35 năm và 1 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk khẳng định, các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có những người từng đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo tỉnh, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

Những kinh nghiệm trong quá trình công tác, nhất là tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết và bản lĩnh trước những vấn đề khó, là những giá trị cần được tiếp tục phát huy.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, tiếp tục học tập, noi gương các thế hệ đi trước; không ngừng rèn luyện bản lĩnh, giữ vững đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tâm vì nhân dân; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tỉnh ủy Đắk Lắk trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 đối với các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy và đảng viên cao niên

“Tỉnh Đắk Lắk đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Trong quá trình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đối với những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh”, ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột có 633 đảng viên cao niên được trao tặng Huy hiệu Đảng trong đợt 2/9/2026.

Cũng trong đợt này, Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột có 633 đảng viên cao niên tuổi Đảng được trao tặng Huy hiệu Đảng. Riêng trong sáng nay (28/8), Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 65 đảng viên, từ 40 đến 65 năm tuổi Đảng.

sáng 28/8, Đảng ủy phường Buôn Ma Thuột tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 65 đảng viên.

Được trao tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng trong dịp này, ông Nguyễn Hữu Quyền, ở phường Buôn Ma Thuột, cho biết dù tuổi cao, ông vẫn tiếp tục tham gia công tác ở cơ sở, đóng góp xây dựng chi bộ và vận động gia đình, nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ TP Hà Nội VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Giấy chứng nhận Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng.