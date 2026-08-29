Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Cần Thơ

Đồng chí Phạm Duy Khương sinh tháng 8/1928, quê quán Long Bình, Long Mỹ, Hậu Giang (nay là phường Long Bình, thành phố Cần Thơ). Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 8/1945 và được kết nạp vào Đảng ngày 23/11/1947, chính thức ngày 6/1/1948.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trao chứng nhận 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương.

Trong quá trình công tác, từ một cán bộ Đoàn, đồng chí Phạm Duy Khương lần lượt đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, như Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, Trưởng Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phụ trách công tác tuyên huấn, tổ chức… Trải qua những năm tháng chiến tranh cũng như trong quá trình xây dựng quê hương, đồng chí Phạm Duy Khương luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên.

Với những đóng góp trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Duy Khương được tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó có Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhất và Huân chương chống Mỹ hạng Nhất. Năm 1986, đồng chí được tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì. Năm 2022, đồng chí được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn chúc mừng đồng chí Phạm Duy Khương và gia đình; ghi nhận, trân trọng những đóng góp của đồng chí Phạm Duy Khương trong sự nghiệp cách mạng, đồng thời nhấn mạnh, các đảng viên lão thành có quá trình cống hiến lâu dài là những tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Đoàn công tác của Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ chụp hình lưu niệm cùng đồng chí Phạm Duy Khương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn mong muốn đồng chí Phạm Duy Khương tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh, trở thành tấm gương sáng tại chi bộ, khu phố và gia đình, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, cổ vũ, động viên tổ chức Đảng ở cơ sở.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chăm lo các đảng viên lão thành, những người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời làm tốt công tác giáo dục truyền thống và triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng ngay từ chi bộ, cơ sở…