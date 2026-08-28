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Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành ở Lâm Đồng

Thứ Sáu, 15:58, 28/08/2026
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VOV.VN - Trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9/2026, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 4.212 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, trong đó 2 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Sáng ngày 28/8, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thừa ủy quyền của Ban Bí thư đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Dục, hiện sinh sống tại xã Đức Trọng.

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Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Dục.

Sinh ngày 1/10/1929 trên quê hương Hà Tĩnh, bà Lê Thị Dục vào Đảng ngày 23/1/1948 và được công nhận đảng viên chính thức ngày 20/2/1949.

Từ năm 1950 đến năm 1994 đảng viên Lê Thị Dục trải qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ năm 1994 đến nay, đảng viên Lê Thị Dục sinh sống và sinh hoạt Đảng tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến bền bỉ và lòng trung thành của đảng viên Lê Thị Dục đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Dục, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự của mỗi đảng viên, gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ tỉnh; là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ và sự kiên định với lý tưởng cách mạng của các thế hệ đảng viên.

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Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên Lê Thị Dục, các đại biểu và gia đình.

Chiều ngày 27/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ thừa ủy quyền của Ban Bí thư cũng đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đảng viên Lâm Thị Xuân Mai.

Đảng viên Lâm Thị Xuân Mai sinh ngày 21/5/1927, quê xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng. Bà Lâm Thị Xuân Mai vào Đảng ngày 7/6/1948 và được công nhận đảng viên chính thức ngày 7/6/1949.

Từ năm 1950 đến năm 1982 đảng viên Lâm Thị Xuân Mai trải qua nhiều vị trí công tác tại tỉnh Bình Thuận cũ và Thủ đô Hà Nội. Đảng viên Lâm Thị Xuân Mai luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

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Ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên Lâm Thị Xuân Mai, các đại biểu và gia đình.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng bày tỏ mong muốn 2 đảng viên trao được trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng sống trường thọ, sống vui, sống khỏe trong tình cảm ấm áp của gia đình, con cháu; tiếp tục phát huy phẩm chất, vai trò của người đảng viên, là tấm gương để các thế hệ con cháu noi theo.

Trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9/2026, toàn Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 4.212 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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