中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

Thứ Hai, 18:12, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 6/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI.

Ông Phan Chí Hiếu sinh ngày sinh: 6/10/1969; Quê quán: Tỉnh Ninh Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học, Đại học chuyên ngành Luật.

Tóm tắt quá trình công tác

- 2006: Phó Chánh Văn phòng, Bộ Tư pháp.

2/2010: Quyền Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp.

6/2010 - 1/2012: Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp.

2/2012 - 8/2015: Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

8/2014 - 12/2022: Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- 1/2023: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga, nhiệm kỳ 2023-2028 (từ 9/2023).

11/2023 - 9/2025: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

14/8/2025: Tại Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

- 3/9/2025: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, theo Quyết định số 1882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 7/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI.

Danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV

VOV.VN - Sáng 23/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

PV/VOV.VN
Tag: Phan Chí Hiếu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Quốc hội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”
“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”

VOV.VN - Tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội khóa XVI bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương.

“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”

“Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn 39 nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước”

VOV.VN - Tổng thể số lượng nhân sự được Quốc hội khóa XVI bầu, phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất là 39 chức danh liên quan đến toàn bộ vị trí lãnh đạo cấp cao của Nhà nước ở Trung ương.

Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch 31 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031
Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch 31 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Ngày 31/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn các kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch 31 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031

Thủ tướng phê chuẩn chủ tịch, phó chủ tịch 31 tỉnh, thành nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Ngày 31/3/2026, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn các kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam theo Quyết định của Bộ Chính trị
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam theo Quyết định của Bộ Chính trị

VOV.VN - Theo Quyết định số 16-QĐ/TW ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị, từ 1/4/2026, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam theo Quyết định của Bộ Chính trị

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam theo Quyết định của Bộ Chính trị

VOV.VN - Theo Quyết định số 16-QĐ/TW ngày 30/3/2026 của Bộ Chính trị, từ 1/4/2026, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội