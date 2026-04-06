Ông Phan Chí Hiếu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội

Ông Phan Chí Hiếu sinh ngày sinh: 6/10/1969; Quê quán: Tỉnh Ninh Bình; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học, Đại học chuyên ngành Luật.

Tóm tắt quá trình công tác

- 2006: Phó Chánh Văn phòng, Bộ Tư pháp.

- 2/2010: Quyền Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp.

- 6/2010 - 1/2012: Giám đốc Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp.

- 2/2012 - 8/2015: Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội; Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

- 8/2014 - 12/2022: Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- 1/2023: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga, nhiệm kỳ 2023-2028 (từ 9/2023).

- 11/2023 - 9/2025: Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

- 14/8/2025: Tại Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, tái đắc cử giữ chức Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2025-2030.

- 3/9/2025: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, theo Quyết định số 1882/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 7/4/2026: Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI.