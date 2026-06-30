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TP.HCM điều động 12 lãnh đạo các sở, ngành về xã phường

Thứ Ba, 09:29, 30/06/2026
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VOV.VN - Sáng 30/6, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ, điều động và chỉ định 12 cán bộ lãnh đạo các sở, ngành và cơ quan của TP giữ các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy tại nhiều xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định, bà Lê Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Châu Pha.

Ông Bùi Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân An Hội.

Ông Đoàn Văn Đồng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa.

Ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hưng Long.

Ông Mai Bá Trước, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hòa.

Ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng.

Ông Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Long Hương.

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hồ Tràm.

Bà Đặng Thị Tuyết Mai, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Thới.

Ông Bồ Kỹ Thuật, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh.

Ông Trần Sĩ Nam, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vĩnh Hội.

Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hóc Môn.

tp.hcm dieu dong 12 lanh dao cac so, nganh ve xa phuong hinh anh 1
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định (ảnh: N.V)

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết đây là đợt sắp xếp, bố trí cán bộ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời là quá trình rà soát, bố trí nhân sự phù hợp với năng lực và vị trí việc làm.

Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, khối lượng công việc của cấp xã, phường hiện nay nhiều hơn rất nhiều so với cấp quận, huyện trước đây, khi cấp ủy phải thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

tp.hcm dieu dong 12 lanh dao cac so, nganh ve xa phuong hinh anh 2
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết (ảnh: N.V)

Do đó, các cán bộ được điều động cần khẩn trương bàn giao công việc, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp nhận nhiệm vụ mới ngay từ ngày 1/7, nhanh chóng nắm bắt tình hình tại đơn vị mới; chỉ đạo thực hiện hiệu quả các công trình, dự án, đặc biệt là công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, không để xảy ra khoảng trống trong công việc, bảo đảm hoạt động thông suốt của bộ máy.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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