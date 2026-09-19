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Ông Trần Quân giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn

Thứ Bảy, 06:38, 19/09/2026
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VOV.VN - Ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định.

Ông Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Ong tran quan giu chuc pho bi thu thuong truc tinh uy lang son hinh anh 1
Ông Trần Quân (thứ ba từ trái qua) tại Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, chiều 18/9

Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn sinh năm 1983, quê tỉnh Ninh Bình; trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Ông Trần Quân từng có thời gian dài công tác tại Bộ Tài chính và giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng thuộc Cục Tài chính doanh nghiệp; Giám đốc Ban quản lý Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam; Trưởng phòng-Thư ký Bộ trưởng; Phó Chánh Văn phòng; Quyền Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng Bộ Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

PV/VOV.VN
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