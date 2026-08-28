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Ông Trần Văn Huyến giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ

Thứ Sáu, 16:36, 28/08/2026
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VOV.VN - Ngày 28/8, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030.

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Ông Đồng Văn Thanh (bên trái), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Huyến.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ, nguyên Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố nhiệm kỳ 2025-2030, đề nghị Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố sớm ổn định tổ chức sau sắp xếp, bảo đảm công việc thông suốt.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; giữ vững đoàn kết, thống nhất, nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt chẽ với các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2026 và những năm tiếp theo.

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Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, tân Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Văn Huyến xác định đây là vinh dự, đồng thời là trách nhiệm; khẳng định sẽ cùng tập thể Đảng ủy giữ vững đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức… Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ sẽ thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Đoàn kết, thống nhất; kỷ luật, kỷ cương; tham mưu sắc bén; hành động hiệu quả”. 

 

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL
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