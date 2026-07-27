Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Sáng nay (27/7), Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bên phải) trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Nguyễn Đức Tâm.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; định hướng, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; luôn học hỏi, lắng nghe, cầu thị, gần gũi cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nêu cao tinh thần "nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả"; tập trung nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy những giải pháp phù hợp, thiết thực để mỗi quyết sách của Tỉnh ủy không chỉ đúng về chủ trương mà còn trúng với thực tiễn, hợp lòng dân, trở thành động lực phát triển, tạo được chuyển biến thực sự trong đời sống xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Tâm.

Lãnh đạo Bộ Tài Chính tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Tâm.

Ông Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 1981; quê quán: tỉnh Hưng Yên; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Nguyễn Đức Tâm trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Tiểu sử tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm (nguồn: Bộ Tài chính)