Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ngày 29/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định cán bộ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trưởng thành từ công tác chuyên viên tại Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh, sau đó lần lượt giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Gò Dầu; Bí thư Thành ủy Tây Ninh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng.

Tháng 3/2025, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Tháng 7/2025, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Trước đó Bộ Chính trị cũng đã có quyết định điều động đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.