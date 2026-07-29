English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long

Thứ Tư, 16:06, 29/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ngày 29/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định cán bộ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Dong chi nguyen manh hung giu chuc pho bi thu thuong truc tinh uy vinh long hinh anh 1
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trưởng thành từ công tác chuyên viên tại Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh, sau đó lần lượt giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Huyện ủy Gò Dầu; Bí thư Thành ủy Tây Ninh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dong chi nguyen manh hung giu chuc pho bi thu thuong truc tinh uy vinh long hinh anh 2
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng.

Tháng 3/2025, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Tháng 7/2025, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh. Tháng 1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Trước đó Bộ Chính trị cũng đã có quyết định điều động đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vĩnh Long hỗ trợ đến 600 triệu đồng thu hút nhân lực chất lượng cao
Vĩnh Long hỗ trợ đến 600 triệu đồng thu hút nhân lực chất lượng cao

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2030. Đáng chú ý, người có bằng tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài khi về công tác tại tỉnh được hỗ trợ đến 600 triệu đồng.

Vĩnh Long hỗ trợ đến 600 triệu đồng thu hút nhân lực chất lượng cao

Vĩnh Long hỗ trợ đến 600 triệu đồng thu hút nhân lực chất lượng cao

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến năm 2030. Đáng chú ý, người có bằng tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài khi về công tác tại tỉnh được hỗ trợ đến 600 triệu đồng.

Khám sức khỏe miễn phí cho gần 7.000 người có công, thân nhân liệt sĩ ở Vĩnh Long
Khám sức khỏe miễn phí cho gần 7.000 người có công, thân nhân liệt sĩ ở Vĩnh Long

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám sức khỏe, tầm soát bệnh miễn phí cho gần 7.000 người có công và thân nhân liệt sĩ tại các địa bàn vùng sâu.

Khám sức khỏe miễn phí cho gần 7.000 người có công, thân nhân liệt sĩ ở Vĩnh Long

Khám sức khỏe miễn phí cho gần 7.000 người có công, thân nhân liệt sĩ ở Vĩnh Long

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long phối hợp với các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám sức khỏe, tầm soát bệnh miễn phí cho gần 7.000 người có công và thân nhân liệt sĩ tại các địa bàn vùng sâu.

Quy hoạch điện VIII mở đường cho Vĩnh Long thành trung tâm năng lượng tái tạo
Quy hoạch điện VIII mở đường cho Vĩnh Long thành trung tâm năng lượng tái tạo

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai Quy hoạch điện VIII và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; đồng thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ các dự án năng lượng trên địa bàn, hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quy hoạch điện VIII mở đường cho Vĩnh Long thành trung tâm năng lượng tái tạo

Quy hoạch điện VIII mở đường cho Vĩnh Long thành trung tâm năng lượng tái tạo

VOV.VN - Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung triển khai Quy hoạch điện VIII và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; đồng thời rà soát, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc tiến độ các dự án năng lượng trên địa bàn, hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội