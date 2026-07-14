Ông Trịnh Văn Quyết: Cán bộ tuyên giáo, dân vận phải nói để dân tin, làm để dân hiểu

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mới và khó

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận và xây dựng cơ quan, đơn vị. Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng được tổ chức nghiêm túc, kịp thời, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy Cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Ban để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ chính trị với nhiều nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Chất lượng tham mưu chiến lược trên các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận tiếp tục được nâng lên; nhiều đề án, chương trình, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư được chuẩn bị công phu, bảo đảm chất lượng, tiến độ. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số trong công tác đảng tiếp tục được đẩy mạnh.

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2026 đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát, nội dung còn hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phát hiện, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp phải xử lý kỷ luật.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng, Đảng ta luôn coi trọng công tác dân vận, nhưng trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu càng cao hơn. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Nguyễn Văn Hay, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết: “Việc gắn công tác kiểm tra, giám sát với triển khai các nghị quyết, quy định mới của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của cơ quan đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng. Các chi bộ, đảng bộ bộ phận từng bước chủ động hơn trong xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế, trong đó có thể kể đến: Việc cụ thể hóa và thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Trung ương ở một số tổ chức đảng có thời điểm còn chậm; chất lượng triển khai chưa thật đồng đều. Một số cấp ủy, chi bộ chưa thật sự chủ động trong tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; việc triển khai ở một số nội dung còn mang tính thực hiện kế hoạch, chưa gắn chặt với yêu cầu quản lý, phòng ngừa rủi ro và giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược

Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, trong đó có những nhiệm vụ quan trọng:

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu.

Lãnh đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược. Đảng ủy xác định đây là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi việc tập trung lãnh đạo hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án, chương trình, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban Chỉ đạo Trung ương và Lãnh đạo Ban giao; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược trên các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và nghiên cứu, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu định hướng tuyên truyền, xử lý các vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm.

Toàn cảnh hội nghị.

Ngoài ra Đảng ủy tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Với công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho rằng, Đảng ta luôn coi trọng công tác dân vận, nhưng trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu càng cao hơn để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Chỉ khi nhân dân đồng thuận, ủng hộ và có niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng thì mục tiêu tăng trưởng hai con số mới có thể đạt được một cách bền vững.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ cơ quan cần tiếp tục quán triệt thật sâu sắc tinh thần các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, có khát vọng cống hiến, cống hiến hết mình vì chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tự phê bình, phê bình.

"Các đồng chí phải nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng văn bản và công tác tham mưu chiến lược cho Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư dựa trên cơ sở tham mưu của chúng ta để cho ý kiến, định hướng và hoàn thiện trước khi ban hành. Vì vậy, nếu tham mưu ban đầu không chuẩn xác sẽ rất khó có một văn bản chất lượng", đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Ngoài ra, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị Đảng bộ phải khắc phục bằng được những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra. Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số.

"Tôi rất mong Đảng bộ cơ quan tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính trị, tư tưởng; đi đầu trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; và quan trọng nhất là đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Khi đến làm việc với các địa phương, tôi rất mong cán bộ Ban phải truyền đạt, trao đổi và thông tin đúng quan điểm, đường lối của Đảng; nói để dân tin, làm để dân hiểu", đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị.