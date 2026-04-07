Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND Tối cao

Thứ Ba, 15:27, 07/04/2026
VOV.VN - Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án TAND Tối cao, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tối cao.

Theo đó, Quốc hội bầu ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết về bầu giữ chức vụ đối với ông Nguyễn Văn Quảng cũng được đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu có mặt, chiếm 99,2% tổng số ĐBQH). Tiếp đó, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969; Quê quán: Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật; Cao đẳng Kiểm sát

Tóm tắt quá trình công tác

- 9/1990 - 8/1996: Cán bộ, Điều tra viên Phòng Điều tra hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

- 9/1996 - 8/2000: Kiểm sát viên trung cấp, Phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

- 9/2000 - 5/2005: Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế và Phòng Kiểm sát điều tra án trị an, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

- 6/2005 - 9/2006: Kiểm sát viên trung cấp, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

- 10/2006 - 6/2007: Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

- 7/2007 - 7/2012: Kiểm sát viên trung cấp, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng.

- 8/2012 - 9/2014: Kiểm sát viên trung cấp, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan dân chính đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng. Được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo (Công văn số 72-CNS/TW ngày 12/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương).

- 10/2014 - 5/2015: Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Vụ 9), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- 6/2015 - 5/2017: Kiểm sát viên cao cấp, Đảng ủy viên Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh.

- 6/2017 - 8/2018: Kiểm sát viên cao cấp, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- 9/2018 - 12/2019: Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

- 31/12/2019 - 10/2020: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

- 11/2020 - 5/2021: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

- 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

- 6/2021 - 9/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

- 9/2025 - 11/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

- 11/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- 22/1/2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

- 23/1/2026: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.

- 3/2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

- 7/4/2026: Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031

Ngọc Thành/VOV.VN
Chính phủ nhiệm kỳ mới có 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ
VOV.VN - Quốc hội khóa XVI vừa quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm

VOV.VN - Quốc hội khóa XVI vừa tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch nước thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

VOV.VN - Ngay sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định và phát biểu nhậm chức.

