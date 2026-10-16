Trước đó, trưa 16/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định phân công, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Võ Khắc Thái làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM (Ảnh: Kim Dung)

Ông Võ Khắc Thái được hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, thay ông Bùi Thanh Nhân.

Ông Võ Khắc Thái sinh ngày 20/10/1967, quê Tiền Giang, có trình độ cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị. Ngày 18/6/2024, ông được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM. Sau khi TP.HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025, ông giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Ông Bùi Thanh Nhân giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM VOV.VN - Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, được phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM.