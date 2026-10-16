Ông Lê Trương Hải Hiếu làm Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM

Trưa 16/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM công bố quyết định phân công, bổ nhiệm ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Trương Hải Hiếu (ngoài cùng bên phải) và các cán bộ (ảnh: Nguyên Vũ)

Ông Lê Trương Hải Hiếu sinh năm 1981, quê tỉnh Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang trước đây); có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật và Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Hiếu có nhiều năm công tác tại quận 1 và quận 12 (trước đây), từng giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, Phó Chủ tịch UBND Quận 1 và Chủ tịch UBND Quận 12.

Tháng 6/2021, ông được HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026, bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM.

Từ tháng 7/2025, ông Lê Trương Hải Hiếu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc. Đến tháng 8/2025, tại Đại hội Đảng bộ phường An Lạc lần thứ I, ông tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc cho đến nay.