Ông Vũ Văn Minh giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị

Chiều 15/5, tại tỉnh Quảng Trị, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tòa án Nhân dân tối cao công bố quyết định của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Minh, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Huế giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Minh nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về bố trí Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, thành phố không phải người địa phương, qua đó tạo môi trường mới để cán bộ phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn.

Ông Vũ Văn Minh, sinh năm 1974, quê quán: tỉnh Thừa Thiên Huế nay là thành phố Huế. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học; Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp; Chức danh: Thẩm phán Trung cấp. Ông Vũ Văn Minh là cán bộ được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác và có kinh nghiệm thực tiễn. Trong thời gian giữ cương vị Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Huế, ông đã cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.