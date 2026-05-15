Cải chính

Ông Vũ Văn Minh giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị

Thứ Sáu, 20:36, 15/05/2026
VOV.VN - Tòa án Nhân dân tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Minh, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Huế giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Chiều 15/5, tại tỉnh Quảng Trị, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Tại buổi lễ, đại diện Vụ Tổ chức - Cán bộ, Tòa án Nhân dân tối cao công bố quyết định của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Minh, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Huế giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Ông Vũ Văn Minh giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị

Việc điều động, bổ nhiệm ông Vũ Văn Minh nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về bố trí Chánh án Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, thành phố không phải người địa phương, qua đó tạo môi trường mới để cán bộ phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn.

Ông Vũ Văn Minh, sinh năm 1974, quê quán: tỉnh Thừa Thiên Huế nay là thành phố Huế. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật học; Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp; Chức danh: Thẩm phán Trung cấp. Ông Vũ Văn Minh là cán bộ được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác và có kinh nghiệm thực tiễn. Trong thời gian giữ cương vị Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Huế, ông đã cùng tập thể lãnh đạo đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Bà Chu Lệ Hường giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tối cao công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Chu Lệ Hường, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Tòa án thương mại Mỹ bác bỏ mức thuế quan toàn cầu 10% của ông Trump

VOV.VN - Tòa án Thương mại Mỹ ngày 7/5 ra phán quyết chống lại mức thuế toàn cầu 10% trong vòng 150 ngày của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đã không thể biện minh tính hợp pháp cho các mức thuế diện rộng này theo một đạo luật thương mại năm 1974.

Tiểu sử Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng

VOV.VN - Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

