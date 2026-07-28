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Phân công 2 nhân sự mới tham gia Ủy ban Quốc gia về trẻ em

Thứ Ba, 22:08, 28/07/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em vừa ký Quyết định số 85/QĐ-UBQGVTE ngày 28/7/2026 về việc kiện toàn thành viên Ủy ban này.

Quyết định nêu rõ, phân công ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em, theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 427/QĐ-TTg ngày 11/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Đồng thời, phân công bà Hồ Hồng Nguyên, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em thay Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 427/QĐ-TTg ngày 11/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

phan cong 2 nhan su moi tham gia Uy ban quoc gia ve tre em hinh anh 1
Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (28/7/2026).

Theo Quyết định số 427/QĐ-TTg, Ủy ban Quốc gia về trẻ em có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Nhiệm vụ của Ủy ban là nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong việc thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

PV/VOV.VN
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