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Trao 60 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng

Chủ Nhật, 20:00, 26/07/2026
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VOV.VN - Ngày 26/7, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật tại xã Tuy Phong và xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Tại xã Tuy Phong, đoàn đã trao 30 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật trên địa bàn thôn 1. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm quà trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt. Cùng ngày, đoàn tiếp tục trao 30 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Liên Hương. Tổng cộng, 60 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng đã được trao đến các em.

Trong khuôn khổ chương trình, các em còn được giao lưu, trò chuyện và tham gia các hoạt động vui chơi, tạo không khí vui tươi, gần gũi. Những phần quà được trao không chỉ hỗ trợ thiết thực mà còn là sự động viên, khích lệ, giúp các em có thêm niềm vui và động lực trong học tập, cuộc sống.

trao 60 suat qua cho tre em co hoan canh kho khan tai tinh lam Dong hinh anh 1
Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM trao quà tại xã Tuy Phong

Phát biểu tại chương trình, bà Mai Ngọc Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết hoạt động trao quà lần này được thực hiện cùng gia đình ông Nguyễn Văn Hương, theo tâm nguyện của ông lúc sinh thời.

Theo bà Mai Ngọc Mai, khi còn sống, ông Nguyễn Văn Hương, nguyên Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận luôn trăn trở trước hoàn cảnh khó khăn của trẻ em trên địa bàn và mong muốn gia đình tiếp tục hỗ trợ những trẻ em kém may mắn. Từ tâm nguyện đó, gia đình đã phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

trao 60 suat qua cho tre em co hoan canh kho khan tai tinh lam Dong hinh anh 2
Bà Mai Ngọc Mai cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM trao quà cho trẻ em tại xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng

Bà Mai Ngọc Mai cho biết thêm, bên cạnh các hoạt động trao quà, Hội còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ học bổng, tiếp sức trẻ em có nguy cơ bỏ học; tổ chức truyền thông, tập huấn pháp luật về quyền trẻ em và các phiên tòa giả định tại trường học, khu dân cư. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc và thực hiện quyền trẻ em.

Từ đầu năm đến nay, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho trẻ em, với hàng ngàn phần quà được trao tặng tại nhiều địa phương.

Trước đó, nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, đoàn cũng trao 250 phần quà tặng người nghèo tại thôn Phan Dũng, tỉnh Lâm Đồng (trước đây là xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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