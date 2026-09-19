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Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh

Thứ Bảy, 14:49, 19/09/2026
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VOV.VN - Sáng 19/9, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố.

PV/VOV.VN
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