Dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đoàn khách quốc tế và đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 39/2026/QH16 về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Theo Nghị quyết, thành phố Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh. Thành phố Bắc Ninh giáp các đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thái Nguyên. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2026.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Nghị quyết của Quốc hội và trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định thành quả hôm nay được gây dựng từ trí tuệ, công sức, tâm huyết và cả những hy sinh, cống hiến thầm lặng của rất nhiều thế hệ; là nền tảng để Bắc Ninh bước vào chặng đường phát triển mới, với niềm tin, khí thế và khát vọng lớn hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, nhắc đến Bắc Ninh - Kinh Bắc là nhắc đến một vùng đất có chiều sâu hiếm có về lịch sử và văn hóa, gắn với tín ngưỡng thờ Kinh Dương Vương, với Luy Lâu cổ kính, với nơi phát tích của Vương triều Lý, mở ra một thời kỳ rực rỡ của nền văn minh Đại việt. Vùng đất này cũng rất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, luôn nhận được tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người rất nhiều lần về thăm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Ngày 17/10/1963, khi hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang vừa hợp nhất thành tỉnh Hà Bắc, Bác đã về dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Người ghi nhận: “Đồng bào tỉnh ta lao động cần cù và có truyền thống anh dũng trong những năm tháng cách mạng và kháng chiến”. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay phải tiếp tục giữ gìn, bồi đắp và phát huy truyền thống quý báu của quê hương.

Hơn sáu thập kỷ sau ngày Bác về thăm tỉnh Hà Bắc, Bắc Ninh và Bắc Giang lại cùng chung một không gian phát triển, kết nối những tiềm năng bổ sung cho nhau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, sự hội tụ chiến lược hôm nay mở ra vận hội mới, dư địa phát triển rộng lớn hơn, đồng thời đặt ra trách nhiệm phải kế thừa xứng đáng những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Các đại biểu dự buổi lễ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Bắc Ninh hiện nay đang đứng trước không gian phát triển mới, với nền tảng công nghiệp, hạ tầng, nhân lực, khả năng hút đầu tư và chiều sâu văn hóa đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Yêu cầu đặt ra phải phát triển nhanh ở một tầm cao mới, quản trị tốt hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn, mọi thành quả phát triển phải thực sự hướng tới nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố xác lập tầm nhìn dài hạn và mô hình phát triển riêng của thành phố Bắc Ninh. Trong đó, Bắc Ninh cần định vị rõ vai trò trong 20-30 năm tới; kiến tạo con đường phát triển dựa trên lợi thế về công nghiệp, văn hóa, con người và liên kết vùng. Xây dựng mô hình đô thị hiện đại, giàu bản sắc, cân bằng giữa công nghiệp, dịch vụ, sinh thái và chất lượng sống. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tầm nhìn phải được chuyển hóa thành quy hoạch, chương trình hành động, tiến độ và trách nhiệm cụ thể.

“Xây dựng nội lực kinh tế, từng bước làm chủ công nghệ và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị. Bắc Ninh cần tiếp tục thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng thu hút, hấp thụ công nghệ, tri thức và năng lực quản trị. Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, đưa doanh nghiệp Việt Nam vào những khâu có giá trị cao. Sự phát triển của Bắc Ninh phải được thể hiện bằng năng lực công nghệ của chính mình, sự trưởng thành của doanh nghiệp trong nước và phần giá trị ngày càng lớn được tạo ra, giữ lại trên quê hương, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn và đóng góp lớn hơn cho cả nước. Tổ chức lại không gian phát triển, xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và đáng sống. Bắc Ninh phải được quy hoạch như một chỉnh thể thống nhất, kết nối hài hòa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, nông nghiệp, sinh thái và văn hóa", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thăm quan trưng bày những thành tựu của Bắc Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu bộ máy của Bắc Ninh phải thống nhất, khoa học, tinh gọn, gần dân, hiểu dân và phục vụ dân. Cán bộ phải có tư duy chiến lược, năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ, dám làm và giỏi tổ chức thực hiện; được đánh giá bằng phẩm chất, kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Mọi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả; việc đúng phải làm nhanh, vướng mắc phải chủ động tháo gỡ. Cần phát huy thế mạnh của từng địa bàn và giữ vững đoàn kết, khắc phục tư tưởng cục bộ và tâm lý phân biệt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, không gian mới chỉ tạo ra sức mạnh mới khi bộ máy cùng chung một ý chí và lòng người cùng hướng về tương lai.

“Chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao phúc lợi và bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Phải nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, nhà ở và dịch vụ thiết yếu, đặc biệt đối với công nhân, người lao động và các địa bàn còn khó khăn. Chăm lo chu đáo các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và gia đình chính sách; mở rộng an sinh xã hội, bảo vệ người yếu thế, hỗ trợ kịp thời người dân trước những rủi ro về việc làm, thu nhập, sức khỏe và tuổi già, đảm bảo phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn. Kiên quyết không đánh đổi sức khỏe người dân, môi trường và tương lai các thế hệ lấy tăng trưởng trước mắt", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử của Bắc Ninh, các bậc tiền nhân đã dựng xây và trao lại một vùng đất ngàn năm văn hiến giàu bản sắc; các thế hệ cách mạng đã bồi đắp truyền thống yêu nước, đoàn kết và ý chí vươn lên; những người đi trước đã gây dựng một nền tảng kinh tế, công nghiệp và một vị thế đáng tự hào. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay là làm cho những giá trị ấy tiếp tục tỏa sáng trong thời đại mới. Với truyền thống Kinh Bắc, nền tảng đã được tạo dựng cùng khát vọng và trí tuệ của gần bốn triệu người dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Bắc Ninh sẽ hiện thực hóa được tầm nhìn ấy, tạo nên những kỳ tích phát triển mới.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhấn mạnh, việc thành lập thành phố Bắc Ninh là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, là kết quả của nỗ lực bền bỉ, kết tinh trí tuệ, tâm huyết và công sức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Bắc Ninh qua các thời kỳ. Khẳng định, trở thành thành phố không phải là đích đến, mà đây là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, hướng tới xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, văn minh và giàu đẹp; mang đậm đà bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng và cả nước.

Một số hình ảnh tại buổi lễ

Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất cho thành phố Bắc Ninh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho thành phố Bắc Ninh

Chương trình nghệ thuật chào mừng