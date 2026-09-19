Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; đại biểu lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 72 năm Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nêu rõ, cách đây 72 năm, sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên đường từ chiến khu Việt Bắc trở về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1954, tại Đền Giếng, trong buổi nói chuyện và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, Chủ tịch Hồ Chí Mình đã căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Từ Đền Hùng, lời căn dặn của Bác đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, hun đúc ý chí và trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định chân lý “dựng nước gắn liền với giữ nước” xuyên suốt tiến trình lịch sử dân tộc, từ thời đại Hùng Vương đến thời đại Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Đồng chí Trần Duy Đông cho biết, tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông" cùng với Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong", góp phần hoàn thiện không gian lịch sử, văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng. Tiếp nhận tượng đài, tỉnh Phú Thọ xác định rõ trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát huy lâu dài giá trị công trình; tiếp tục chăm lo, gìn giữ, tôn tạo Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các di sản đặc sắc của vùng Đất Tổ, để các giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền, lan tỏa trong đời sống đương đại, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Phát biểu tại buổi lễ, nhắc lại lời căn dặn của Bác với Đại đoàn Quân Tiên Phong: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, lời Bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận gìn giữ cơ nghiệp cha ông và làm cho đất nước ngày càng phát triển.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, khắc ghi lời Bác, chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phải chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, dựa chắc vào thế trận lòng dân. Sức mạnh bảo vệ đất nước phải được bồi đắp bằng thực lực kinh tế, năng lực khoa học, công nghệ và ý chí đoàn kết toàn dân tộc.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đã trải qua nhiều hy sinh để giành độc lập, dân tộc Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Vì vậy, giữ nước vững bền đòi hỏi dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta phải phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, mỗi chủ trương phải được tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện để Nhân dân đóng góp. Lòng yêu nước phải trở thành năng lực làm cho đất nước mạnh lên và cuộc sống người dân tốt hơn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

“Trong lời Bác dạy, hai chữ “cùng nhau” nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam, ở mọi miền Tổ quốc và khắp năm châu. Tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, chia sẻ và cơ hội đóng góp cho đất nước. Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng của các cộng đồng. Mỗi người phải có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm thiết thực. Khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, cũng trong cuộc gặp năm 1954, Bác căn dặn bộ đội giữ nghiêm kỷ luật, bảo vệ tính mạng, tài sản, giúp đỡ và không gây phiền nhiễu cho Nhân dân. Lời dạy ấy nhắc nhở chúng ta về cội nguồn sức mạnh giữ nước.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tinh thần ấy đòi hỏi thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị, học tập và thực hành theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, thấm vào cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên. Cần đặc biệt coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh: sâu sát cơ sở, hiểu đúng thực tiễn, xác định trúng việc cần làm; phát huy dân chủ, lắng nghe và chịu sự giám sát của Nhân dân. Người đứng đầu phải đi trước trong việc khó, giữ liêm chính, nói đi đôi với làm, thực hiện đến cùng và có kết quả thiết thực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trước tượng đài Bác, mỗi chúng ta càng phải tự hỏi mình đã làm được gì có ích cho dân, cho nước. Kết quả học tập và thực hành theo Bác phải được thể hiện ở công việc tốt hơn, người dân được phục vụ tốt hơn.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa giúp nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh của dân tộc, tạo nền tảng để đất nước phát triển bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chúng ta phải chăm lo xây dựng con người, gìn giữ di sản và làm cho những giá trị tốt đẹp thấm sâu vào đời sống. Vì vậy, tượng đài khánh thành hôm nay cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm

“Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ Đất Tổ, nơi đồng bào cả nước hướng về. Trong không gian phát triển mới, tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống Nhân dân. Cộng đồng gìn giữ di sản phải được tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát huy giá trị di sản. Giữ gìn Đất Tổ là trách nhiệm chung của cả nước; các cơ quan Trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này.

Với các cháu thanh thiếu niên, tôi mong mỗi lần về Đền Hùng, các cháu hiểu thêm lịch sử và thấy rõ trách nhiệm của mình. Hãy học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe; sống trung thực, nhân ái, biết sẻ chia; tự tin làm chủ khoa học, công nghệ và vươn ra thế giới. Đảng, Nhà nước và xã hội phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Chương trình văn nghệ tại lễ kỷ niệm

Công trình Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” có ý nghĩa về chính trị, lịch sử, văn hóa và giáo dục, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Công trình góp phần tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa của Đất Tổ, gắn kết truyền thống dựng nước của dân tộc với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời đại Hồ Chí Minh.