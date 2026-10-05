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Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành động lực quan trọng phát triển đất nước

Thứ Hai, 17:58, 05/10/2026
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VOV.VN - Sáng 10/10/2026, tại Nhà Quốc hội, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”. Hội thảo có quy mô dự kiến 200 đại biểu.

Định hình tư duy mới và tháo gỡ điểm nghẽn thể chế

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những quan điểm, mục tiêu, định hướng mới về phát triển văn hóa trong văn kiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 24/2/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW; cùng Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”. Trọng tâm của sự kiện là định hình tư duy mới về hoàn thiện thể chế văn hóa và siết chặt kỷ luật thực thi nhằm khơi thông nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

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Bên cạnh đó, hội thảo tạo diễn đàn khoa học thiết thực giữa các cơ quan hoạch định, tổ chức thi hành chính sách, pháp luật với các chuyên gia, nhà khoa học và người làm công tác thực tiễn (đặc biệt là lực lượng chuyên trách về an ninh tư tưởng, văn hóa). Mục tiêu là nhận diện rõ các điểm nghẽn về thể chế, chính sách pháp luật; khó khăn, thách thức trong chấp hành kỷ luật thực thi; đúc kết bài học kinh nghiệm để chuyển hóa toàn diện giá trị văn hóa thành sức mạnh nội sinh phát triển đất nước. Sự kiện góp phần cung cấp luận cứ khoa học để đề xuất các giải pháp hiệu quả, khả thi nhằm thể chế hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng, hoàn thiện đồng bộ thể chế văn hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về văn hóa.

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Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển.

Nối mạng thảo luận 3 nội dung trọng tâm

Hội thảo tập trung trao đổi, làm rõ 3 nhóm nội dung lớn:

Nội dung 1: Những quan điểm đột phá về phát triển, phát huy giá trị và sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Các tham luận phân tích nhận thức mới, quan điểm, chủ trương mới về vị trí, vai trò của văn hóa; làm rõ giá trị của văn hóa và con người Việt Nam trong tạo dựng sức mạnh nội sinh, khơi dậy khát vọng phát triển, củng cố đồng thuận xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; những giá trị cần được kế thừa, phát huy; những giá trị cần được bổ sung, phát triển để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; qua đó hình thành hệ giá trị, chuẩn mực và môi trường văn hóa phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước.

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Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Triệu Thế Hùng.

Nội dung 2: Thực trạng những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với bảo vệ an ninh văn hóa hiện nay. Các tham luận đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân, nhất là các điểm nghẽn về thể chế, chính sách, nguồn lực, cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện; phân tích những vấn đề mới đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển không gian mạng; làm rõ yêu cầu gắn phát triển văn hóa với bảo vệ bản sắc dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo đảm an ninh văn hóa.

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Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt báo chí thông tin về Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam thành một động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Nội dung 3: Kiến nghị hoàn thiện chính sách và siết chặt kỷ luật thực thi, nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo dựng không gian mới, xung lực mới cho phát triển văn hóa. Đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và phát triển nguồn nhân lực văn hóa; đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, nâng cao sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa Việt Nam. Tạo cơ chế để thúc đẩy chuyển hóa di sản và vốn văn hóa thành tri thức, tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và nguồn lực cho giáo dục, khoa học, công nghệ, công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo; phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới, chuyển sức mạnh văn hóa thành năng lực cạnh tranh quốc gia.

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Ba định hướng lớn để phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Chiều 21/1, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trình bày tham luận với chủ đề: "Phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa và con người Việt Nam - Nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới".

Ngọc Vũ/VOV.VN
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