中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Ba, 15:03, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Cùng dự phiên họp có đông đảo đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương biên giới và một số tỉnh/thành phố của hai nước.

Trong không khí chân thành, hữu nghị, cởi mở và thực chất, hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc kể từ Phiên họp lần thứ 16 (tháng 12/2024) đến nay; cùng đi sâu trao đổi và đạt nhất trí về nhiều biện pháp tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa Lãnh đạo cấp cao, nỗ lực đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng hiệu quả, thực chất.

phien hop lan thu 17 Uy ban chi dao hop tac song phuong viet nam - trung quoc hinh anh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc. 

Bày tỏ chúc mừng những thành tựu phát triển của mỗi nước và nhấn mạnh tầm quan trọng, ưu tiên của quan hệ song phương trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, hai bên nhất trí cho rằng, quan hệ Việt - Trung thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là: trao đổi chiến lược và giao lưu, tiếp xúc cấp cao mật thiết, cơ chế hợp tác ngày càng hoàn thiện; hợp tác kênh Đảng, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp Trung Quốc và giữa các bộ ngành ngày càng chặt chẽ; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch tăng trưởng mạnh mẽ.

Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là nước đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc với nhiều mặt hàng nông sản giá trị cao; kết nối chiến lược giữa hai nước, đặc biệt là đường sắt đạt nhiều tiến triển; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động; hợp tác đa phương chặt chẽ hơn. Hai bên cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong hợp tác đòi hỏi nỗ lực chung để thúc đẩy hơn nữa để tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai bên.

Về trọng tâm hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp; phát huy tốt vai trò điều phối tổng thể của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương; nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; mở rộng hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân; tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

phien hop lan thu 17 Uy ban chi dao hop tac song phuong viet nam - trung quoc hinh anh 2
Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu tại phiên họp

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên thúc đẩy thành lập Nhóm công tác liên chính phủ trong các lĩnh vực trọng điểm; dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt, sớm hoàn thành 3 dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước đi đôi với việc dành cho Việt Nam vốn vay với lãi suất ưu đãi, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực đường sắt; tạo điều kiện để Việt Nam mở thêm các Văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc; tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam như thủy sản khai thác, quả bưởi, sớm tái nhập khẩu tôm hùm bông của Việt Nam và tăng cường hợp tác về tiêu chuẩn.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn hai bên thúc đẩy đầu tư chất lượng cao, công nghệ cao của Trung Quốc vào Việt Nam, đẩy nhanh xử lý vướng mắc tại một số dự án viện trợ; tăng cường về hạ tầng năng lượng, cửa khẩu, bao gồm nâng công suất và sản lượng điện nhập khẩu từ Trung Quốc, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Phó Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp, môi trường, tài chính ngân hàng, khoa học công nghệ, y tế, giao lưu nhân dân, nhất là sớm xác định và triển khai các hoạt động trong Năm hợp tác du lịch Việt - Trung 2026-2027, tăng số lượng học bổng dành cho du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

phien hop lan thu 17 Uy ban chi dao hop tac song phuong viet nam - trung quoc hinh anh 3
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Phiên họp. 

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc coi trọng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, sẵn sàng chia sẻ cơ hội phát triển, ủng hộ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; sẵn sàng mở rộng nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao, nhất là nông sản, thúc đẩy thương mại cân bằng.

Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy tiến độ triển khai 3 tuyến đường sắt và hợp tác về vốn, kỹ thuật, đào tạo nhân lực đường sắt; khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Bộ trưởng Vương Nghị cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch; mong muốn hai bên thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, y tế, giáo dục, khẳng định Trung Quốc sẽ cung cấp nhiều hơn nữa học bổng cho du học sinh Việt Nam với nhiều hình thức đa dạng.

phien hop lan thu 17 Uy ban chi dao hop tac song phuong viet nam - trung quoc hinh anh 4
Toàn cảnh phiên họp.

Hai bên trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng chủ quyền, lợi ích hợp pháp của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; tiếp tục phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán về biển, thúc đẩy sớm đạt Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất.

PV/VOV.VN
Theo Bộ Ngoại giao
Tag: Việt Nam Trung Quốc hợp tác song phương
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội