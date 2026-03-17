中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Qatar Khalid Ali Abdullah Abel

Thứ Ba, 14:36, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -  Trưa nay (17/3) tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Qatar, Ngài Khalid Ali Abdullah Abel.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất quan tâm và chia sẻ tình hình vùng Vịnh hiện nay; mong muốn cùng Qatar góp phần tìm giải pháp hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông.

Thủ tướng nêu rõ quan điểm của Việt Nam là mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật lệ quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc. Chia sẻ những mất mát của người dân Qatar trong xung đột, Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, hai nước phải tăng cường đoàn kết, tạo sức mạnh chung; hợp tác tạo lợi ích, lắng nghe để đối thoại củng cố niềm tin.

thu tuong pham minh chinh tiep Dai su qatar khalid ali abdullah abel hinh anh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Qatar Khalid Ali Abdullah Abel.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar, Việt Nam chia sẻ với các nước vùng Vịnh, đồng tình Nghị quyết của Liên Hợp quốc yêu cầu chấm dứt tấn công vào các nước; yêu cầu không được tấn công vào các mục tiêu dân sự. Theo đó, lập trường nhất quán của Việt Nam là lên án các cuộc tấn công vào các nước có chủ quyền. Thủ tướng bày tỏ Việt Nam là nước chịu chiến tranh lâu dài, bị cấm vận, do đó thấu hiểu giá trị của hòa bình; mong các bên tìm ra giải pháp hòa bình, chấm dứt xung đột.

Nhắc lại nội dung cuộc điện đàm, hai nhà Lãnh đạo đã cam kết hỗ trợ lẫn nhau; mong Qatar chia sẻ với Việt Nam nếu có kho dự trữ khí bên ngoài vùng Vịnh. Thủ tướng mong Đại sứ quán hai nước Qatar và Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ, trao đổi với các cơ quan hai nước. Thủ tướng cũng đề nghị quan hệ hai nước cần được tiếp tục thúc đẩy, mở rộng quan hệ về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, lao động.

Đại sứ Qatar tại Việt Nam chuyển lời chào từ Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar; chúc nhân dân Việt Nam thịnh vượng. Đại sứ cho biết, đây là dịp để Qatar nêu rõ quan điểm của mình là luôn chống chiến tranh; mong tình hình có thể sớm được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình. Qatar từng đóng vai trò hoà giải trong nhiều cuộc xung đột những năm qua; mong muốn có giải pháp hòa bình giải quyết cuộc xung đột và tin tưởng sẽ sớm đạt được hòa bình thông qua đàm phán.

thu tuong pham minh chinh tiep Dai su qatar khalid ali abdullah abel hinh anh 2
Thủ tướng cũng cảm ơn trong nỗ lực chung phát triển quan hệ hai nước có sự đóng góp tích cực của Đại sứ.

Về tình hình năng lượng, Đại sứ cho biết, Qatar đã phải dừng sản xuất năng lượng 100% vì đường biển bị phong toả. Đến nay, mọi thứ đang bị đình trệ và chưa có một giải pháp nào khả thi. Đại sứ khẳng định cuộc điện đàm của Thủ tướng Việt Nam với Thủ tướng Qatar đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với nước này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn sớm chấm dứt xung đột để các nhà máy ở Qatar sớm khôi phục sản xuất, xuất khẩu khí. Nhấn mạnh cần tìm giải pháp khắc phục tình trạng này, Thủ tướng mong Qatar với kinh nghiệm, năng lực của mình, hỗ trợ, đầu tư tại Việt Nam các kho trữ khí phục vụ nhà máy nhiệt điện khí cũng như cung cấp khí cho khu vực.

Thủ tướng cũng cảm ơn trong nỗ lực chung phát triển quan hệ hai nước có sự đóng góp tích cực của Đại sứ; mong đại sứ thúc đẩy Hội đồng hợp tác vùng Vịnh ký FTA với Việt Nam; mong Qatar tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển các Trung tâm Tài chính quốc tế; thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch....

Thủ tướng đề nghị hai Đại sứ quán cần tích cực liên hệ, hợp tác, chia sẻ, thấu hiểu, ủng hộ quan điểm, lập trường của nhau. Nhân dịp tháng Ramadan ở Trung Đông, Thủ tướng chúc nhân dân Qatar luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, cuộc sống hòa bình sớm trở lại.

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Phạm Minh Chính Trung Đông Qatar
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk công bố kết quả bầu cử, 84 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh
Đắk Lắk công bố kết quả bầu cử, 84 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - Sáng nay (17/3), Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Đắk Lắk công bố kết quả bầu cử, 84 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Đắk Lắk công bố kết quả bầu cử, 84 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

VOV.VN - Sáng nay (17/3), Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031.

Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031
Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Sáng 17/3, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031

Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Sáng 17/3, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng Bí thư: Xây dựng học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia
Tổng Bí thư: Xây dựng học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia

VOV.VN - “Học viện Kỹ thuật quân sự cần đẩy mạnh thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.” Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương khi đến thăm và làm việc với Học viện sáng 17/3 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư: Xây dựng học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia

Tổng Bí thư: Xây dựng học viện thành trường đại học nghiên cứu trọng điểm quốc gia

VOV.VN - “Học viện Kỹ thuật quân sự cần đẩy mạnh thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.” Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương khi đến thăm và làm việc với Học viện sáng 17/3 tại Hà Nội.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội