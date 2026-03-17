Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Qatar Khalid Ali Abdullah Abel

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất quan tâm và chia sẻ tình hình vùng Vịnh hiện nay; mong muốn cùng Qatar góp phần tìm giải pháp hòa bình, ổn định cho khu vực Trung Đông.

Thủ tướng nêu rõ quan điểm của Việt Nam là mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật lệ quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc. Chia sẻ những mất mát của người dân Qatar trong xung đột, Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, hai nước phải tăng cường đoàn kết, tạo sức mạnh chung; hợp tác tạo lợi ích, lắng nghe để đối thoại củng cố niềm tin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Qatar Khalid Ali Abdullah Abel.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar, Việt Nam chia sẻ với các nước vùng Vịnh, đồng tình Nghị quyết của Liên Hợp quốc yêu cầu chấm dứt tấn công vào các nước; yêu cầu không được tấn công vào các mục tiêu dân sự. Theo đó, lập trường nhất quán của Việt Nam là lên án các cuộc tấn công vào các nước có chủ quyền. Thủ tướng bày tỏ Việt Nam là nước chịu chiến tranh lâu dài, bị cấm vận, do đó thấu hiểu giá trị của hòa bình; mong các bên tìm ra giải pháp hòa bình, chấm dứt xung đột.

Nhắc lại nội dung cuộc điện đàm, hai nhà Lãnh đạo đã cam kết hỗ trợ lẫn nhau; mong Qatar chia sẻ với Việt Nam nếu có kho dự trữ khí bên ngoài vùng Vịnh. Thủ tướng mong Đại sứ quán hai nước Qatar và Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ, trao đổi với các cơ quan hai nước. Thủ tướng cũng đề nghị quan hệ hai nước cần được tiếp tục thúc đẩy, mở rộng quan hệ về chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, lao động.

Đại sứ Qatar tại Việt Nam chuyển lời chào từ Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar; chúc nhân dân Việt Nam thịnh vượng. Đại sứ cho biết, đây là dịp để Qatar nêu rõ quan điểm của mình là luôn chống chiến tranh; mong tình hình có thể sớm được giải quyết thông qua đàm phán hòa bình. Qatar từng đóng vai trò hoà giải trong nhiều cuộc xung đột những năm qua; mong muốn có giải pháp hòa bình giải quyết cuộc xung đột và tin tưởng sẽ sớm đạt được hòa bình thông qua đàm phán.

Thủ tướng cũng cảm ơn trong nỗ lực chung phát triển quan hệ hai nước có sự đóng góp tích cực của Đại sứ.

Về tình hình năng lượng, Đại sứ cho biết, Qatar đã phải dừng sản xuất năng lượng 100% vì đường biển bị phong toả. Đến nay, mọi thứ đang bị đình trệ và chưa có một giải pháp nào khả thi. Đại sứ khẳng định cuộc điện đàm của Thủ tướng Việt Nam với Thủ tướng Qatar đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với nước này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn sớm chấm dứt xung đột để các nhà máy ở Qatar sớm khôi phục sản xuất, xuất khẩu khí. Nhấn mạnh cần tìm giải pháp khắc phục tình trạng này, Thủ tướng mong Qatar với kinh nghiệm, năng lực của mình, hỗ trợ, đầu tư tại Việt Nam các kho trữ khí phục vụ nhà máy nhiệt điện khí cũng như cung cấp khí cho khu vực.

Thủ tướng cũng cảm ơn trong nỗ lực chung phát triển quan hệ hai nước có sự đóng góp tích cực của Đại sứ; mong đại sứ thúc đẩy Hội đồng hợp tác vùng Vịnh ký FTA với Việt Nam; mong Qatar tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển các Trung tâm Tài chính quốc tế; thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch....

Thủ tướng đề nghị hai Đại sứ quán cần tích cực liên hệ, hợp tác, chia sẻ, thấu hiểu, ủng hộ quan điểm, lập trường của nhau. Nhân dịp tháng Ramadan ở Trung Đông, Thủ tướng chúc nhân dân Qatar luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, cuộc sống hòa bình sớm trở lại.