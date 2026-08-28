Thứ Sáu, 14:43, 28/08/2026

Chống “bệnh thành tích” từ việc siết chặt kỷ cương pháp luật

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá còn nặng về điểm số, thi cử và cho rằng: gian lận trong thi cử không đơn thuần là "bệnh thành tích” mà là “ý thức chấp hành pháp luật”.