Chống “bệnh thành tích” từ việc siết chặt kỷ cương pháp luật

VOV.VN - Tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt nhấn mạnh phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá còn nặng về điểm số, thi cử và cho rằng: gian lận trong thi cử không đơn thuần là "bệnh thành tích” mà là “ý thức chấp hành pháp luật”.
VOV.VN - Đề án thi tốt nghiệp THPT trên máy tính được kỳ vọng giảm sự can thiệp của con người, tăng tính minh bạch. Tuy nhiên, theo thầy Vũ Khắc Ngọc, công nghệ không phải "chiếc đũa thần". Muốn xây dựng kỳ thi công bằng, cần đổi mới cách tổ chức, kiểm tra, đánh giá để trả lại "học thật, thi thật, nhân tài thật".
VOV.VN - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn yêu cầu xử lý nghiêm tiêu cực trong thi cử, chấm dứt tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích, hướng tới nền giáo dục “học thật, thi thật, nhân tài thật”. Những yêu cầu này được Bộ trưởng nêu tại Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT toàn quốc năm 2026.
VOV.VN - Tại Phiên họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương vừa qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đưa ra những lời thẳng thắn, chỉ trực diện vào những căn bệnh cố hữu: sự ỷ lại, tính hình thức và căn bệnh thành tích đang làm xói mòn ý nghĩa của các phong trào thi đua.