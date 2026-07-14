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Phó Chủ tịch nước dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Vietnam Airlines

Thứ Ba, 11:38, 14/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Báo cáo tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa nhấn mạnh, hơn 30 năm qua, Vietnam Airlines luôn nỗ lực hoàn thành đồng thời hai sứ mệnh: Phát triển hiệu quả với tư cách doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam; hướng tới mục tiêu xuyên suốt là phụng sự đất nước, nhân dân và góp phần vào sự phát triển của dân tộc.

Chỉ riêng quý 1 năm 2024, Tổng công ty đã đạt doanh thu hợp nhất hơn 37.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.500 tỷ đồng, khai thác an toàn trên 34 nghìn chuyến bay, vận chuyển gần 7 triệu lượt hành khách. Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác 120 đường bay tới 22 điểm nội địa và 41 điểm quốc tế tại 23 quốc gia. Đây là mức tăng trưởng đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường thay đổi khó lường trong thời gian vừa qua. Điều đáng ghi nhận là Vietnam Airlines đã lựa chọn con đường phát triển dựa trên chất lượng, đổi mới và trách nhiệm. Doanh nghiệp không chỉ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị, chuẩn bị cho lộ trình chuyển đổi xanh mà còn kiên trì khai thác các sáng kiến về bình đẳng giới và phát triển bền vững.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Vietnam Airlines

Với vai trò hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, từ những chuyến bay "Tô cam bầu trời", "HeForShe", "Chuyến bay Màu hồng" đến "Chuyến bay Màu xanh" vì sự bình yên cuộc sống, Vietnam Airlines đã sử dụng chính lợi thế của kết nối của ngành Hàng không để đưa thông điệp về bình đẳng giới, sự chia sẻ trách nhiệm xã hội đến gần hơn với cộng đồng.

Ông Đặng Ngọc Hòa cho biết: “Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Vietnam Airlines sẽ phát huy năng lực, trí tuệ và tinh thần cống hiến của từng người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng tôi tin tưởng rằng, với nền tảng được nhiều thế hệ vun đắp cùng đội ngũ cán bộ, người lao động đoàn kết, trách nhiệm, Vietnam Airlines sẽ vững bước trên con đường phát triển mới phía trước, biến những giá trị tiến bộ thành cơ hội phát triển thực chất cho người lao động, để mỗi bước tiến của Tổng công ty không chỉ xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh, mà còn đóng góp nhiều hơn cho đất nước và góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế”.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, Vietnam Airlines được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là sự ghi nhận đối với một doanh nghiệp đã không ngừng cố gắng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời kiên định theo đuổi các giá trị phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội và phụng sự đất nước.

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu.

Khái quát bối cảnh trong nước và quốc tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, Chính phủ mong muốn Vietnam Airlines ngày càng phát triển, từng bước trưởng thành là hãng Hàng không có năng lực cạnh tranh trong khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời đề nghị Tổng Công ty tiếp tục giữ vững tuyệt đối an toàn khai thác, coi đây là giá trị cốt lõi và nền tảng của mọi hoạt động; tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, xây dựng mô hình quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế, công khai, minh bạch, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết: “Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, đồng thời quảng bá văn hóa, nét đẹp của đất nước, thiên nhiên và con người Việt Nam. Để làm sao ngay khi bước vào quầy giao dịch của Vietnam Airlines hành khách đã cảm  nhận được cái sự thân thiện, sự yêu mến, sự nồng hậu của con người Việt Nam và tạo ra cái cảm giác mà người Việt Nam đi xa bước lên máy bay thì cảm giác như được bước về nhà. Đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành hàng không trong giai đoạn tới. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, người lao động. Xây dựng môi trường làm việc hiện đại, văn minh, nơi mọi người lao động đều có cơ hội phát triển, cống hiến và được ghi nhận sự xứng đáng”.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương cho các cá nhân của Vietnam Airlines

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công các chuyến bay đặc biệt, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước giai đoạn 2023 - 2025.

Việt Cường/VOV1
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