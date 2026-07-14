Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng hai con số

Sáng 14/7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 5 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, từ đầu năm đến nay, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai đồng bộ hai nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: Tạo lập các điều kiện, nền tảng để Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới và quyết liệt thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội, giải quyết các điểm nghẽn trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Đức Thắng cho rằng, các nội dung được HĐND thành phố Hà Nội thảo luận, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, hướng tới ba yêu cầu là: Thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh, phát triển con người Thủ đô; xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, kỷ cương, phục vụ nhân dân.

Toàn cảnh kỷ họp.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nghiên cứu kỹ hồ sơ, thảo luận thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ các căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện của từng nghị quyết. Các vị đại biểu HĐND thành phố quan tâm đến 5 nội dung sau:

Thứ nhất, về nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, phải đánh giá thật sát thực tiễn, xác định rõ kịch bản, động lực cần ưu tiên quan tâm, những điểm nghẽn phải tháo gỡ, những nhiệm vụ, dự án phải đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu là phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 mà thành phố đã đặt ra.

Thứ hai, đối với nhóm nghị quyết về kinh tế ngân sách, gồm điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, định hướng kế hoạch năm 2027, danh mục các dự án thu hồi đất, định mức phân bổ vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, các mức chi đặc thù, cần thảo luận thật kỹ về khả năng cân đối ngân sách, thứ tự ưu tiên trên cơ sở hạch toán hiệu quả kinh tế - xã hội, bảo đảm các yêu cầu về đầu tư công phải đóng vai trò là vốn dẫn dắt, mở đường, kích hoạt được nguồn vốn xã hội. Kiên quyết không để đất đai, dự án, ngân sách chậm đưa vào phục vụ phát triển Thủ đô.

Thứ ba, đối với nhóm nghị quyết về văn hóa - xã hội và khoa học công nghệ, cần quán triệt quan điểm: Đầu tư cho văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội là đầu tư cho con người, cho sự phát triển của Thủ đô. Khi xem xét, thảo luận cần đặc biệt chú ý tính công bằng, khả năng tiếp cận của người dân, nhất là nhóm yếu thế, tính bền vững của ngân sách, chất lượng dịch vụ, các cơ chế kiểm tra, đánh giá, đồng thời phải bảo đảm mọi chính sách xã hội của Thủ đô vừa nhân văn, vừa hiệu quả, vừa có thể tạo ra động lực cho phát triển mới.

Thứ tư, về hoạt động chất vấn, nội dung chất vấn tại kỳ họp này đều là những vấn đề rất sát dân, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Vì vậy, chất vấn cần đi thẳng vào thực chất, việc gì đã làm được, việc gì còn chậm, các điểm nghẽn ở đâu, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào, về ai, thời hạn khắc phục cụ thể và có kế hoạch giám sát để tạo được sự chuyển biến cụ thể sau chất vấn, sau kỳ họp.

Thứ năm, đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành nghiêm túc tiếp thu các ý kiến thẩm tra, các ý kiến thảo luận của đại biểu, giải trình rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ngay sau kỳ họp, đề nghị các đồng chí khẩn trương tổ chức thực thi để các chủ trương, chính sách mới đi vào thực tiễn cuộc sống, đóng góp cho tăng trưởng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Thủ đô. HĐND thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và các cam kết sau chất vấn.