  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phó Chủ tịch nước tặng quà cho hộ chính sách, công nhân, trẻ em nghèo Vĩnh Long

Thứ Ba, 20:32, 28/04/2026
VOV.VN - Chiều 28/4, nhân chuyến về thăm và làm việc tại tỉnh Vĩnh Long, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác của Trung ương đến dự chương trình tặng quà cho gia đình chính sách, công nhân và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác của Trung ương đã trao bảng tượng trưng 200 suất học bổng của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; trao 90 phần quà cho đại diện gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và 20 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại chương trình tặng quà

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ xúc động khi trở lại vùng đất giàu truyền thống cách mạng, trong bối cảnh gần một năm tỉnh Vĩnh Long được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre.

Phó Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động của địa phương trong việc nhanh chóng kiện toàn bộ máy, ổn định đời sống nhân dân, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm các hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Phó Chủ tịch nước và Đoàn công tác TW tặng quà cho công nhân lao động, hộ chính sách

Đồng thời, đánh giá cao sự phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian qua, nhất là trong tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi giá trị nông sản từng bước hình thành; các sản phẩm đặc trưng như dừa, dừa sáp được chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng. Bên cạnh đó, lĩnh vực năng lượng tái tạo và kinh tế biển nổi lên như những điểm sáng, góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới. Mục tiêu tăng trưởng trên 10%/năm thể hiện quyết tâm lớn của tỉnh trong đóng góp vào chiến lược phát triển đất nước đến năm 2045.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và bà Hồ Thị Hoàng Yến Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng quà cho học sinh nghèo

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; lấy mục tiêu nâng cao đời sống, hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm. Phát triển kinh tế cần bảo đảm bền vững, không đánh đổi môi trường, văn hóa và an sinh xã hội. Tỉnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị; sơ kết, đánh giá mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hướng tới xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Biết và gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Văn hóa các dân tộc tại Vĩnh Long
VOV.VN - Sáng 17/4, tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở xã Trung Thành, Vĩnh Long diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc năm 2026 với chủ đề "Tinh hoa hội tụ - Gắn kết tương lai". Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu.

VOV.VN - Sáng 16/4, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, phát động phong trào đọc trong Công an nhân dân với chủ đề “Công an nhân dân theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng, vì dân". Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai mạc.

VOV.VN - Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

