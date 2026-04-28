Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, chiều 28/4, bà Võ Thị Ánh Xuân – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cùng đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Biết, sinh năm 1929, ngụ phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Biết và gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của Mẹ và gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Biết luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã trân trọng trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Biết.