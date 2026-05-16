Phó Chủ tịch nước thăm Ban Chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, An Giang

Báo cáo với Phó chủ tịch nước, Thượng tá Đường Văn Hôn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về chống IUU, đơn vị đã tiên hành tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn vùng biển; đồng thời chủ trì, phối hợp với các lực lượng tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân nhất là tuyên truyền cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân nắm vững và hiểu rõ các văn bản, quy định về chống khai thác IUU.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông

Trong công tác phòng chống ma túy và tội phạm, đơn vị đã chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình địa bàn, trên biển, chú ý tập trung vào các hoạt động nghi vấn của các tổ chức, đường dây, đối tượng có liên quan đến tội pham ma túy, vũ khí vật liệu nổ, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xuất nhập cảnh trái phép, vi phạm trong khai thác thủy sản và tàu cá 3 không.

Đặc biệt, đơn vị luôn duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh và không có chiến sĩ vi phạm pháp luật.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông

Sau khi nghe đơn vị báo cáo ngắn gọn những thành tích, nhiệm vụ trong thời gian qua, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao nỗ lực của Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Dương Đông và Biên phòng tỉnh An Giang trong việc vượt qua khó khăn, quản lý tốt vùng biển đảo Tây Nam có vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng, an ninh và kinh tế; đơn vị đã lập nhiều chiến công lớn trong công tác phòng chốngcác loại tội phạm trên biển từ đầu năm 2025 đến nay, nổi lên là các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.

Ngoài ra đơn vị cũng đã góp phần cùng với địa phương để giúp cho dân ở nhiều lĩnh vực: phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển, và chống cái khai thác bất hợp pháp IUU.

Trong công tác phòng chống tội phạm. từ đầu năm đến nay Biên phòng An Giang đã xử lý hàng trăm vụ vi phạm pháp luật; Bắt giữ, tịch thu 12 kg vàng, 7,3 tỷ đồng, 28 kg ma túy các loại và xử lý khoảng 102 tàu thuyền vi phạm trên biển.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại với cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông

Trước bối cảnh thế giới biến động phức tạp và tốc độ phát triển kinh tế - du lịch đột phá của địa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu lực lượng biên phòng cần tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, sự mưu trí, dũng cảm để đối phó hiệu quả với các loại tội phạm tinh vi, tội phạm công nghệ cao và vượt qua mọi cám dỗ vật chất. Hiện đại hóa vũ khí, trang bị, đẩy mạnh làm chủ các phương tiện kỹ thuật, tàu thuyền tuần tra hiện đại để đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo từ sớm, từ xa. Làm tốt công tác dự báo, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên và chính quyền địa phương, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; Vừa giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự biên giới, vừa tạo môi trường thông thoáng, cởi mở, thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển kinh tế biển.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Các đối tượng tội phạm hiện nay cũng rất phức tạp. Nếu bộ đội chúng ta mà không có đủ mưu trí, không đủ trình độ, không đủ năng lực thì chúng ta cũng không đối phó được. Do đó cái cái nâng trình độ năng lực, kỹ năng của Bộ đội Biên phòng lên là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đi đôi với năng lực, đó là phẩm chất. Phẩm chất đó là mưu trí, đó là dũng cảm, đó là bản lĩnh vượt qua những cám dỗ, thách thức của cuộc sống. Các đồng chí phải đối diện với nhiều loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Nếu không mưu trí, không dũng cảm thì chúng ta cũng không làm tốt được nhiệm vụ, không thể chiến thắng được đối với các đội loại tội phạm liều lĩnh này. Đó là chưa kể các loại tội phạm công nghệ cao khác. Tôi đề nghị các đồng chí, nhất là các đồng chí chỉ huy, các lãnh đạo phải hết sức là vừa giáo dục, vừa rèn luyện, vừa quản lý cán bộ cho chặt chẽ".

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục chăm lo đào tạo bồi dưỡng, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ, nhất là các đồng chí ở xa nhà để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, làm tròn nhiệm vụ, vượt qua mọi mọi khó khăn thử thách, vượt qua mọi cám dỗ để giữ vững kỷ luật của bộ đội, giữ vững hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng của nhân dân và trong lòng của hệ thống chính trị. Dịp này, Phó chủ tịch có những phần quà gửi tặng cho cán bộ chiến sỹ Ban Chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông.