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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai giảng tại xã biên giới Chiềng Sơn

Thứ Bảy, 18:20, 05/09/2026
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VOV.VN - Sáng 5/9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ khai giảng và cắt băng khánh thành công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Chiềng Sơn, thuộc xã biên giới Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La.

Từ sáng sớm, đông đảo bà con các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú, Xinh Mun... ở xã biên giới Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La đã nô nức đưa con em mình đến trường để dự Lễ khai giảng. Những học sinh ở xa nhất, thuộc xã Chiềng Xuân cũ nhà cách trường tới 20 cây số đường rừng, đã dậy và di chuyển từ sáng tinh mơ.

Năm nay, sau khai giảng, các em sẽ được ăn ở, học tập trong ngôi trường mới khang trang, hiện đại, với đầy đủ thiết bị học tập, rèn luyện, chính vì vậy ai cũng rất háo hức và phấn khởi.

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Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Chiềng Sơn ở xã biên giới Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La khánh thành đúng ngày khai giảng năm học mới.

Em Đinh Việt Hải, học sinh lớp 6A4 và em Cà Thị Ngọc Thùy, học sinh lớp 9A1 bày tỏ: “Hôm nay đến khai giảng con thấy trường rất đẹp, con rất tự hào khi được học tập ở đây. Con sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng bố mẹ và thầy cô”.

Em Cà Ngọc Thùy phấn khởi nói: “Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được học tập trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp và luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm. Em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, mong ước sau này trở thành cô giáo để dạy chữ cho các em nhỏ ở vùng sâu, vùng xa để các em biết chữ, sau này có tương lai tốt hơn”.

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Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi các em học sinh.

Công trình Trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS Chiềng Sơn được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025 trên diện tích gần 5 ha, với 12 khối nhà chính, trong đó có 10 khối nhà 3 tầng, bao gồm các khu nhà lớp học, nhà ở nội trú, khối nhà bếp, nhà đa năng... Sau hơn 9 tháng thi công, đến nay khối lượng hoàn thành đã đạt 91%. Sau ngày khai giảng, các hạng mục còn lại như đường nội bộ, hệ thống đường ống cấp nước, sân lát gạch, nhà đa năng.... sẽ tiếp tục được khẩn trương thi công hoàn thiện, để sau ngày 15/9, toàn bộ 980 học sinh; trong đó có 903 em ở nội trú chính thức bước vào học tập. Thầy giáo Đỗ Công Bình, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ:

“Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh của trường rất vui mừng, phấn khởi khi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự khai giảng với nhà trường. Đây là niềm vinh dự rất đặc biệt. Chúng tôi xác định sẽ quyết tâm vượt mọi khó khăn, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2026 – 2027”, thầy giáo Đỗ Công Bình chia sẻ.

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Thầy giáo Đỗ Công Bình, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của buổi khai giảng, Bí thư Trung Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu và lãnh đạo tỉnh Sơn La đã chính thức cắt băng khánh thành Công trình Trường nội trú liên cấp tiểu học - THCS Chiềng Sơn. Nghi thức này được thực hiện đồng loạt với việc cắt băng khánh thành các công trình trường phổ thông nội trú liên cấp trong cả nước. Ngay sau phần cắt băng khánh thành, thầy Đỗ Công Bình, hiệu trưởng nhà trường đã thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học 2026 - 2027. Nghi thức này cũng được thực hiện đồng thời với điểm cầu trung tâm tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai và các điểm cầu trong cả nước.
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Phó Chủ tịch nước và các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Chiềng Sơn.

Cũng trong lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng 70 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường; các đại biểu cũng đã tham quan một số phòng lớp học, nhà ở nội trú của học sinh và trồng cây lưu niệm tại trường.

Một số hình ảnh Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai giảng ở xã biên giới Chiềng Sơn, Sơn La:

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Bí thư TW Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Chiềng Sơn.
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Phó Chủ tịch nước trồng cây lưu niệm tại trường.
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Đông đảo phụ huynh cùng có mặt chứng kiến lễ khai giảng tại ngôi trường mới.
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Phó Chủ tịch nước tặng hoa và quà nhà trường nhân dịp khai giảng.
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Phó Chủ tịch nước và các đại biểu thăm hỏi, chúc mừng các thầy cô trong ngày khai giảng.
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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm tặng quà các em học sinh.
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Các đại biểu dự buổi lễ.
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Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm tặng hoa và quà nhà trường nhân dịp khai giảng.

 

Thu Thùy, Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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