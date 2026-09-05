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Tiếng trống khai trường rộn vang trên xã đảo Nhơn Châu

Thứ Bảy, 16:56, 05/09/2026
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VOV.VN - Sáng 5/9, tiếng trống khai trường rộn vang trên xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai. Giữa biển khơi, hơn 200 học sinh Trường Tiểu học và THCS, mầm non hân hoan bước vào năm học mới.

Từ 5h30 sáng, tại bến tàu Mũi Tấn, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, tàu chở đoàn công tác tỉnh Gia Lai rời bến, hướng ra xã đảo Nhơn Châu. Cùng với những phần quà, đoàn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến cán bộ, giáo viên và học sinh nơi đầu sóng.

Sau hành trình khoảng 24 km vượt biển, không khí tại Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu đã rộn ràng. Những bộ đồng phục chỉnh tề, tiếng nói cười của học sinh làm sân trường thêm náo nức trong ngày khai giảng.

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Học trò tại xã đảo Nhơn Châu rộn ràng tựu trường.

Năm học 2026-2027, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu có 208 học sinh. Với các em, ngày khai giảng không chỉ là ngày trở lại trường lớp mà còn là dịp để đặt ra những mục tiêu mới cho năm học. 

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Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã đảo Nhơn Châu

Em Nguyễn Phạm Nguyên Uy, học sinh lớp 8A, Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu chia sẻ: “Con dậy từ 5h20 để chuẩn bị cho khai giảng. Hôm nay khai giảng con thấy rất vui vì mình được quay lại với trường lớp, với bạn bè và thầy cô. Năm học mới con muốn mình sẽ đạt thêm nhiều thành tích, học hỏi và phấn đấu nhiều hơn năm ngoái”.

Em Trần Mỹ Diệu, học sinh lớp 9A kì vọng: “Khai giảng con thấy rất vui và phấn khởi để vào năm học mới. Năm nay là năm cuối cấp nên con sẽ ráng học để tuyển sinh vào lớp 10, có tiền đề tốt cho tương lai. Mặc dù ở đảo nhưng tụi con được thầy cô hỗ trợ nhiều nên đỡ nhiều”.

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Nhiều đơn vị đồng hành, tặng đồ dùng học tập cho học sinh tại xã đảo Nhơn Châu

Xã đảo Nhơn Châu, còn được biết đến với tên gọi Cù Lao Xanh, là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Do cách đất liền khoảng 24 km, việc đi lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Sách vở, trang thiết bị dạy học và các vật dụng thiết yếu đưa ra đảo vì thế vẫn còn không ít khó khăn.

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Phụ huynh học tạm gác chuyến biển đợi đón con trong ngày khai giảng năm học mới

Cô Hồ Thị Lại, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu cho biết, cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ dạy và học cơ bản được đảm bảo; sách giáo khoa cũng đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của học sinh. Theo cô Lại, một trong những vấn đề nhà trường đặc biệt quan tâm là duy trì sĩ số, nhất là trong điều kiện nhiều gia đình trên đảo có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ phải đi làm ăn xa, con cái ở với ông bà.

“Bố mẹ đi làm ăn xa, các em ở với ông bà. Tuy vậy, nhà trường đã vận động phụ huynh chăm lo đến việc học của các em, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên nhắc nhở và chỉ bảo cho các em. Năm học 2025-2026, 100% học sinh ở đây được lên lớp thẳng; học sinh lớp 9 lên lớp 10 đạt 100% tốt nghiệp THCS", cô Hồ Thị Lại cho hay.

Giữa biển khơi, năm học mới đã bắt đầu. Với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và chính quyền, những học sinh xã đảo Nhơn Châu đang có thêm niềm tin để vượt qua khoảng cách địa lý, tiếp tục học tập và hướng tới những ước mơ phía trước.

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Lễ khai giảng năm học mới nơi đảo xa

VOV.VN - Sáng 5/9, trong không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, đặc khu Côn Đảo, TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2026–2027 với nhiều khoảnh khắc xúc động

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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