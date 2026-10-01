English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà, chúc thọ 2 cụ 100 tuổi tại Đà Nẵng

Thứ Năm, 18:10, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 1/10, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, tặng quà, chúc thọ 2 cụ ông tròn 100 tuổi tại thành phố Đà Nẵng, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc thọ 2 cụ ông Vương Nghiên và Đinh Văn Thảo, tròn 100 tuổi, trú tại Tổ dân phố Quá Giáng 1, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi sức khỏe các cụ và gia đình nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi; chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe, trường thọ, là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương mẫu mực để con cháu noi theo.

pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan tang qua, chuc tho 2 cu 100 tuoi tai Da nang hinh anh 1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bên trái) trò chuyện, chúc thọ cụ ông Đinh Văn Thảo tròn 100 tuổi

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự biết ơn đối với các cụ, những người đã trải qua một giai đoạn lịch sử của đất nước, từ trong kháng chiến cho đến hòa bình và xây dựng đất nước hôm nay. Các cụ là những nhân chứng lịch sử của đất nước trong suốt một thế kỷ vừa qua. 

pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan tang qua, chuc tho 2 cu 100 tuoi tai Da nang hinh anh 2
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình cụ ông Đinh Văn Thảo

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp chính quyền và cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng cùng gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc để các cụ sống vui, sống khỏe, hạnh phúc bên con cháu; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo cho người cao tuổi, xem người cao tuổi là nguồn lực, là vốn quý của xã hội.

pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan tang qua, chuc tho 2 cu 100 tuoi tai Da nang hinh anh 3
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác chụp hình lưu niệm với gia đình cụ Vương Nghiên.với gia đình cụ Vương Nghiên

Nói chuyện với cụ Vương Nghiên, 100 tuổi, trú tại Tổ dân phố Quá Giáng 1, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn: "Hôm nay, nhân dịp về công tác tại thành phố Đà Nẵng, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), đoàn công tác đến thăm, chúc sức khỏe và chúc mừng cụ. Chúc mừng gia đình có một người ông, người cha thượng thọ như thế là phúc đức của gia đình, của dòng họ, của quê hương. Kính chúc cụ khỏe mạnh, trường thọ, sống vui, sống khỏe với con cháu, với quê hương của mình".

Đình Thiệu/VOV miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 2000 người cao tuổi đồng diễn dân vũ chủ động sống khỏe, rực rỡ tuổi hoàng kim
Hơn 2000 người cao tuổi đồng diễn dân vũ chủ động sống khỏe, rực rỡ tuổi hoàng kim

VOV.VN - Ngày 17/9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn Hà Nội năm 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hơn 2000 người cao tuổi đồng diễn dân vũ chủ động sống khỏe, rực rỡ tuổi hoàng kim

Hơn 2000 người cao tuổi đồng diễn dân vũ chủ động sống khỏe, rực rỡ tuổi hoàng kim

VOV.VN - Ngày 17/9, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Xuân Đỉnh, Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn Hà Nội năm 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cà Mau quan tâm sức khỏe người cao tuổi, đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân
Cà Mau quan tâm sức khỏe người cao tuổi, đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân

VOV.VN - Đã qua trong thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân, tỉnh Cà Mau đã rất quyết tâm đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân. Nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, ngày 30/9, tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ phát động và khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi.

Cà Mau quan tâm sức khỏe người cao tuổi, đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân

Cà Mau quan tâm sức khỏe người cao tuổi, đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân

VOV.VN - Đã qua trong thực hiện chăm sóc sức khỏe nhân dân, tỉnh Cà Mau đã rất quyết tâm đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân. Nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026, ngày 30/9, tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ phát động và khám sàng lọc sức khỏe cho người cao tuổi.

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031
Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Hội Người cao tuổi Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển “kinh tế bạc” và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi, thích ứng với tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh.

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

VOV.VN - Hội Người cao tuổi Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển “kinh tế bạc” và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của người cao tuổi, thích ứng với tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội