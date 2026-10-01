Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà, chúc thọ 2 cụ 100 tuổi tại Đà Nẵng

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, chúc thọ 2 cụ ông Vương Nghiên và Đinh Văn Thảo, tròn 100 tuổi, trú tại Tổ dân phố Quá Giáng 1, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi sức khỏe các cụ và gia đình nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi; chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe, trường thọ, là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương mẫu mực để con cháu noi theo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bên trái) trò chuyện, chúc thọ cụ ông Đinh Văn Thảo tròn 100 tuổi

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự biết ơn đối với các cụ, những người đã trải qua một giai đoạn lịch sử của đất nước, từ trong kháng chiến cho đến hòa bình và xây dựng đất nước hôm nay. Các cụ là những nhân chứng lịch sử của đất nước trong suốt một thế kỷ vừa qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình cụ ông Đinh Văn Thảo

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp chính quyền và cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng cùng gia đình tiếp tục quan tâm chăm sóc để các cụ sống vui, sống khỏe, hạnh phúc bên con cháu; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo cho người cao tuổi, xem người cao tuổi là nguồn lực, là vốn quý của xã hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác chụp hình lưu niệm với gia đình cụ Vương Nghiên.với gia đình cụ Vương Nghiên

Nói chuyện với cụ Vương Nghiên, 100 tuổi, trú tại Tổ dân phố Quá Giáng 1, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn: "Hôm nay, nhân dịp về công tác tại thành phố Đà Nẵng, nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10), đoàn công tác đến thăm, chúc sức khỏe và chúc mừng cụ. Chúc mừng gia đình có một người ông, người cha thượng thọ như thế là phúc đức của gia đình, của dòng họ, của quê hương. Kính chúc cụ khỏe mạnh, trường thọ, sống vui, sống khỏe với con cháu, với quê hương của mình".