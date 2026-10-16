English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng Thư ký CICA

Thứ Sáu, 09:04, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều ngày 15/10, tại Thủ đô Baku, nước Cộng hoà Azerbaijan, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng thành công của Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 7; đánh giá cao những nỗ lực cá nhân của Tổng Thư ký trong việc củng cố Ban Thư ký và nâng cao vai trò của CICA đối với thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin, tăng cường đối thoại ở khu vực.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, cam kết tham gia tích cực, có trách nhiệm và đóng góp thiết thực vào diễn đàn; đồng thời thông báo Việt Nam quyết định đóng góp tự nguyện 20.000 USD cho Ban Thư ký CICA để thể hiện tinh thần này.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng Tổng Thư ký mô hình thu nhỏ trống đồng Đông Sơn – biểu tượng văn hóa Việt Nam, gửi gắm thông điệp đoàn kết đến Ban Thư ký tại Astana, Kazakhstan (phiên bản đầy đủ sẽ được chuyển đến sau); đồng thời, trân trọng mời Tổng Thư ký cùng gia đình sang thăm Việt Nam sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

pho chu tich nuoc vo thi Anh xuan gap tong thu ky cica hinh anh 1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng Thư ký CICA

Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay bày tỏ xúc động và cảm ơn sâu sắc trước những tình cảm tốt đẹp, khoản đóng góp tự nguyện ý nghĩa cùng món quà văn hóa đặc sắc từ phía Việt Nam. Tổng Thư ký chia sẻ những kỷ niệm, tình cảm mến khách mà ông luôn dành cho đất nước và con người Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh tiến trình chuyển đổi CICA cần sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nước thành viên để hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực hoạt động của diễn đàn trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động.

Hai bên nhất trí đánh giá cao sự linh hoạt, tinh thần xây dựng và nỗ lực tìm kiếm đồng thuận của các nước thành viên đã mang lại kết quả quan trọng cho Hội nghị Thượng đỉnh lần này; thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác, hoàn thiện thể chế của CICA để tạo ra các kết quả thực chất; đặc biệt nhất trí triển khai các định hướng, sáng kiến kết nối khu vực, trọng tâm là phát huy vai trò cầu nối chiến lược của Việt Nam giữa diễn đàn CICA và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong thời gian tới.

Văn Hiếu/VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Tổng Thống Azerbaijan Ilham Aliyev
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Tổng Thống Azerbaijan Ilham Aliyev

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7, chiều ngày 14/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phó Tổng thống thứ nhất Mehriban Aliyeva.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Tổng Thống Azerbaijan Ilham Aliyev

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Tổng Thống Azerbaijan Ilham Aliyev

VOV.VN - Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7, chiều ngày 14/10, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiến hành hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev và Phó Tổng thống thứ nhất Mehriban Aliyeva.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội