Phó Chủ tịch nước đề xuất 3 định hướng lớn tại Hội nghị Thượng đỉnh CICA

Ngày 15/10, tại Thủ đô Baku, nước Cộng hòa Azerbaijan đã diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7 dưới sự chủ trì của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev.

Hội nghị lần này có sự tham dự của 9 nguyên thủ Quốc gia/người đứng đầu chính phủ, 1 Chủ tịch Quốc hội, 1 Phó Chủ tịch nước, 1 Phó Thủ tướng và 9 Bộ trưởng của 32 nước thành viên, quan sát viên và 5 tổ chức quốc tế và khu vực. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CICA

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao chặng đường phát triển trong hơn 30 năm qua và những đóng góp quan trọng của CICA trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và mở rộng hợp tác ở châu Á.

Trước những chuyển biến sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh CICA cần tiếp tục đổi mới, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi để nâng cao hiệu quả hoạt động, hợp tác thực chất và quyết tâm này đã được khẳng định mạnh mẽ tại các văn kiện quan trọng của hội nghị lần này.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá chủ đề “Kết nối, số hóa và tăng trưởng bền vững” của hội nghị mở ra hướng đi thiết thực: kết nối công bằng, minh bạch để gắn kết lợi ích; số hóa bao trùm để mở rộng cơ hội; chia sẻ thành quả phát triển để cùng thịnh vượng, vì một CICA phát triển mạnh mẽ hơn.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề xuất 3 định hướng lớn đối với CICA. Một là, tôn trọng và thực thi nhất quán luật pháp quốc tế là cơ sở để củng cố lòng tin. Đề cao chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc. Hợp tác và xử lý bất đồng phải dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế: tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Việt Nam đề nghị các quốc gia giải quyết các xung đột, tranh chấp trong khu vực bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế.

Hai là, tăng cường phối hợp hành động, nâng cao hiệu quả hợp tác trong phòng ngừa và ứng phó với những thách thức chung. Đẩy mạnh trao đổi thông tin, duy trì liên lạc và phối hợp phòng ngừa, ứng phó với các rủi ro, thách thức, nhất là trong lĩnh vực chính trị - quân sự, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai. Mở rộng phối hợp giữa CICA với ASEAN và các cơ chế hợp tác khu vực, thúc đẩy liên kết giữa Đông Nam Á với Trung Á và không gian Á - Âu.

Ba là, tăng cường kết nối kinh tế, công nghệ và văn hóa để tạo động lực cho phát triển bền vững. Đẩy mạnh kết nối về hạ tầng, giao thông, chuỗi cung ứng; tăng cường hợp tác về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, kết nối cung cấp tài chính, tín dụng, các nguồn tài trợ, viện trợ nhân đạo, góp phần thu hẹp khoảng cách và mở rộng cơ hội phát triển cho các quốc gia còn khó khăn. Tăng cường hợp tác văn hóa, giao lưu Nhân dân, biến sự đa dạng về bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực cho hợp tác và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước cũng đã nêu bật các thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới; khẳng định Việt Nam đã tạo dựng nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới hai mục tiêu chiến lược: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng các thành viên CICA thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực cùng quan tâm; tiếp tục xây dựng, bồi đắp lòng tin bằng những hành động cụ thể, thiết thực, vì một châu Á hòa bình, kết nối và thịnh vượng.

CICA được thành lập vào năm 1992 theo sáng kiến của cựu Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev nhằm phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng ở châu Á và phát triển hợp tác giữa các nước thành viên trên những lĩnh vực như an ninh, kinh tế-tài chính, phát triển bền vững, môi trường, y tế, năng lượng, công nghệ thông tin, nhân đạo, chống khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia...

Đây là diễn đàn liên chính phủ khu vực để đối thoại, tham vấn, xây dựng lòng tin và thông qua các quyết định, biện pháp về các vấn đề an ninh ở châu Á trên cơ sở đồng thuận. Hiện CICA có 29 nước thành viên và 14 quan sát viên và 6 tổ chức đối tác, trong đó Việt Nam là thành viên CICA từ năm 2010.